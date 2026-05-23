Έντονη τοποθέτηση έκανε μέσω Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σχολιάζοντας τα όσα συνέβησαν στους δύο ημιτελικούς του Final 4 της EuroLeague στο Telekom Center Athens.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στράφηκε τόσο προς την Αστυνομία όσο και προς τη διοργανώτρια αρχή, εκφράζοντας σοβαρά παράπονα για τη διαχείριση της ασφάλειας και του ελέγχου εισόδου στο γήπεδο.

Στα stories του, ο Γιαννακόπουλος υποστήριξε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι ταυτοπροσωπίας και εισιτηρίων, ενώ έκανε λόγο για διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με άλλα περιστατικά στο παρελθόν.

Παράλληλα, ζήτησε εξηγήσεις και δημόσια συγγνώμη προς τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, αφήνοντας αιχμές και κατά της EuroLeague για τον τρόπο που θα αντιδρούσε σε αντίστοιχη περίπτωση που θα αφορούσε την ομάδα του.

«Εγώ καταλαβαίνω την πίκρα του κόσμου. Για τον Παναθηναϊκό όμως όλα αυτά θα διορθωθούνε. Γενικότερα είναι άσχημες αυτές οι μέρες. Παναθηναϊκά όλα θα διορθωθούνε. Λοιπόν εγώ το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Το αν είμαι μαζί με την Αστυνομία και αν πιστεύω στις αρχές το έχω δείξει 50 χρόνια που ζω.

Το αν τη σέβομαι, το αν την υποστηρίζω όπως μπορώ κλπ. Από εκεί και πέρα όμως ποτέ δεν έχω μασήσει τα λόγια μου. μας έχετε βάλει πολύ σωστά και έχουμε κάνει επενδύσεις εκατομμυρίων για ταυτοπροσωπίες, για κάμερες, για επεισόδια, για αθλητικούς νόμους που όποτε γουστάρετε τους εφαρμόζετε.

Χθες δεν έγινε καμία ταυτοπροσωπία, δεν έγινε κανένας έλεγχος εισιτηρίων. Πριν από 15 ημέρες με πρόφαση ότι πήγαν να μπουν κάποιοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού παραπάνω ρίξατε δακρυγόνα. Χθες, ενώ ξέρατε τι γίνεται, ενώ ξέρατε πως δεν κάνετε την ταυτοπροσωπία γιατί υπήρχε πάρα πολύ κόσμος, αφήσατε να μπουν μέσα και να υπάρχουν όλα αυτά τα επακόλουθα που υπάρχουν.

Όσο και να λέγεστε Αστυνομία, όσο και να λέγεστε Αρχή περιμένω και απαιτώ μία τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τους φιλάθλους που είχανε έρθει να δούνε τον αγώνα. Ώπα», είπε αναλυτικά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.