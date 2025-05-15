Φινάλε, που θα μνημονεύεται για χρόνια, θα έχουμε φέτος στην Ολλανδία! Ο Άγιαξ έχει κάνει μία ανεπανάληπτη «αυτοκτονία», που όλα δείχνουν ότι χθες (14/05) ολοκληρώθηκε, μένοντας στο 2-2 με τη Χρόνινγκεν εκτός έδρας. Με την άνετη νίκη της, λοιπόν, επί της Χέρακλες με σκορ 4-1, η Αϊντχόφεν σκαρφάλωσε στην κορυφή, μία αγωνιστική πριν το τέλος της Eredivise!

Ο τρόπος, ωστόσο, που έχασε νέους βαθμούς ο Άγιαξ προκάλεσε… χαμό στο Philips Stadion από οπαδούς και παίκτες της PSV! Με το παιχνίδι κόντρα στη Χέρακλες να έχει τελειώσει, άπαντες στήθηκαν στα κινητά τους, για να δουν τις καθυστερήσεις στο ματς του «Αίαντα». Με το σκορ στο 2-1 υπέρ του, η αγωνία στην έδρα της Αϊντχόφεν είχε χτυπήσει κόκκινο. Για να έρθει η… έκρηξη όταν ο Μπλόκζιλ στο 99' ισοφάρισε!

It all changed at PSV very quickly. pic.twitter.com/IKshLydoEm — Will Downing (@WillDowningComm) May 14, 2025

