Ανακοίνωσε την απόλυση του Στιβ Κούπερ η Νότιγχαμ Φόρεστ

Παρελθόν και επίσημα από την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ ο Στιβ Κούπερ.

Όπως ανακοινώθηκε, ο 44χρονος προπονητής αποχωρεί από τη θέση που είχε τα τελευταία 2,5 χρόνια, πληρώνοντας το ότι η ομάδα του έχει πανηγυρίσει μόλις τρεις νίκες στις 17 πρώτες αγωνιστικές της φετινής Premier League.

Nottingham Forest confirms the departure of head coach Steve Cooper.



Everyone at Nottingham Forest would like to thank Steve for his superb contribution to our football club and wish him well in his future endeavours. — Nottingham Forest (@NFFC) December 19, 2023

Ο Κούπερ ανέλαβε τα ηνία της Νότιγχαμ τον Σεπτέμβρη του 2021, καταφέρνοντας να οδηγήσει τον ιστορικό σύλλογο στην επιστροφή του στην κορυφαία κατηγορία της χώρας, αλλά και να τον διατηρήσει εκεί την περσινή σεζόν.

Πλέον, η Φόρεστ ψάχνει τον αντικαταστάτη του, με τα μεγαλύτερα Μέσα του Νησιού να παρουσιάζουν τον Πορτογάλο, Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ως τον πιθανότερο για να πάρει τη δουλειά.

