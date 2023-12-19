Λογαριασμός
Ανακοίνωσε την απόλυση του Στιβ Κούπερ η Νότιγχαμ Φόρεστ

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ ο Στιβ Κούπερ, με τον αγγλικό σύλλογο να ανακοινώνει το «διαζύγιο»

Στιβ Κούπερ

Παρελθόν και επίσημα από την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ ο Στιβ Κούπερ.

Όπως ανακοινώθηκε, ο 44χρονος προπονητής αποχωρεί από τη θέση που είχε τα τελευταία 2,5 χρόνια, πληρώνοντας το ότι η ομάδα του έχει πανηγυρίσει μόλις τρεις νίκες στις 17 πρώτες αγωνιστικές της φετινής Premier League.

Ο Κούπερ ανέλαβε τα ηνία της Νότιγχαμ τον Σεπτέμβρη του 2021, καταφέρνοντας να οδηγήσει τον ιστορικό σύλλογο στην επιστροφή του στην κορυφαία κατηγορία της χώρας, αλλά και να τον διατηρήσει εκεί την περσινή σεζόν.

Πλέον, η Φόρεστ ψάχνει τον αντικαταστάτη του, με τα μεγαλύτερα Μέσα του Νησιού να παρουσιάζουν τον Πορτογάλο, Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ως τον πιθανότερο για να πάρει τη δουλειά.

