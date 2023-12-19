Νοκ άουτ στον Ολυμπιακό ο Ελ Αραμπί για το Περιστέρι

Χωρίς τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί αναμένεται να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Ατρόμητο.



Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ότι ο Μαροκινός φορ τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό και ότι όπως όλα δείχνουν δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τους Πειραιώτες στο κρίσιμο ματς (21/12, 20:30) με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Όλα αυτά πάνω που είχε δείξει ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση ο 36χρονος φορ (κλείνει τα 37 τον Φεβρουάριο), έχοντας σκοράρει κόντρα στην Μπάτσκα Τόπολα, κάνοντας το 5-2, αλλά και απέναντι στον Πανσερραϊκό, χαρίζοντας τη νίκη με γκολ του.

