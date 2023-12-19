Παρελθόν από τον Αστέρα Τρίπολης αποτελεί και τυπικά ο Φέδε Βίκο. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός ήρθε στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου ως ένας ποδοσφαιριστής με πλούσιες παραστάσεις που θα ανέβαζε επίπεδο μεσοεπιθετικά του Αρκάδες, αλλά αποχωρεί λίγους μήνες αργότερα έχοντας καταγράψει μία ολιγόλεπτη συμμετοχή κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα.



Μάλιστα, ο Αστέρας στην ανακοίνωση του διαζυγίου πετάει και μια... μπηχτή για τον ποδοσφαιριστή και την μηδαμινή προσφορά που είχε.

«Η ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ανακοινώνει τη λύση του συμβολαίου με τον ποδοσφαιριστή, Federico Vico Villegas, ο οποίος στο διάστημα παρουσίας του στην ομάδα μας είχε ελάχιστη αγωνιστική συμμετοχή και μηδαμινή προσφορά», αναφέρει η ανακοίνωση.



Ο Βίκο δεν προσαρμόστηκε ποτέ στην ομάδα, ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, αλλά και ο ίδιος μόλις λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, έδειξε αντιεπαγγελματική συμπεριφορά. Το διαζύγιο κάπως έτσι ήταν επιθυμία και των δύο και ήρθε απολύτως φυσιολογικά...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.