Ανακοίνωσε Ιμπάνιες η Λαμία

H Λαμία ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ρομπέρτο Ιμπάνιες, έναν Ισπανό εξτρέμ με σπουδαία καριέρα στη LaLiga

Ιμπάνιες

Σημαντική ενίσχυση για τη Λαμία. Η ομάδα της Φθιώτιδας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό εξτρέμ Ρομπέρτο Ιμπάνιες, που διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία από τη LaLiga.

Ο 31χρονος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Λεβάντε, ενώ έχει παίξει σε Λεγανές, Οσασούνα, Χετάφε, Γρανάδα και Βαλένθια.

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον 31χρονο (22/03/1993) Ισπανό επιθετικό, Roberto Ibanez Castro, που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Ισπανία στην Levante.

Ο έμπειρος εξτρέμ έχει αγωνιστεί στην καριέρα του μεταξύ άλλων σε Λεγανές, Οσασούνα, Χετάφε, Γρανάδα και Βαλένθια.
Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!

TAGS: Λαμία ποδόσφαιρο
