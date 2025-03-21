Αλύγιστος Παναθηναϊκός παρά την «γκίνια», αγκάλιασε το πλεονέκτημα

Δεν λυγίζει με τίποτα ο Παναθηναϊκός! Παρόλο που «πάγωσε» με τους τραυματισμούς των Τζέντι Όσμαν και Ιωάννη Παπαπέτρου και βρήκε μπροστά του μία πολύ ανταγωνιστική Άλμπα Βερολίνου, το «τριφύλλι» επικράτησε 91-81 της Άλμπα Βερολίνου στο σχεδόν κατάμεστο ΟΑΚΑ.

Κάπως έτσι, μετά από 30 αγωνιστικές, οι «πράσινοι» έχουν ρεκόρ 19-11, παρέμειναν τρίτοι και ξέφυγαν δύο νίκες μακριά από την πέμπτη θέση, βάζοντας πολύ ισχυρές βάσεις για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Για να το καταφέρουν, χρειάστηκε να κρατήσουν την Άλμπα χωρίς πόντο για 5:30 λεπτά, και να τρέξουν ένα επιμέρους σκορ 21-0 λίγο πριν το φινάλε!

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο ηγετικός Τζέριαν Γκραντ, που μέτρησε 19 πόντους και άκουσε για πρώτη φορά το όνομά του ρυθμικά από τους φίλους του Παναθηναϊκού. «Συγκινητικός» ο Γουένιεν Γκέιμπριελ με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 τάπες, ενώ 18 πόντους μέτρησε ο Κέντρικ Ναν και 13 ο «αναγεννημένος» Λορέντζο Μπράουν, που πέτυχε και ένα πολύ καθοριστικό τρίποντο. Από την Άλμπα, 14 πόντους είχε ο πρώην «πράσινος» Ματ Τόμας και 13 ο Γκαμπριέλε Πρότσιντα.

Στην επόμενη «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει αρχικά τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι (26/03, 21:05), ενώ στη συνέχεια θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ την Παρί (28/03, 21:15).

Το ματς

Το ματς ξεκίνησε με κλέψιμο και κάρφωμα του Ναν (2-0), ενώ ο Γκέιμπριελ πήρε επιθετικό ριμπάουντ και σκόραρε για το 4-0. Ο Σπανιόλο πέτυχε το πρώτο καλάθι της Άλμπα (4-2), με τον Μπέικερ να ισοφαρίζει από κοντά σε 4-4.

Δύο βολές από Γκραντ και Όσμαν έβαλαν ξανά μπροστά τον Παναθηναϊκό (8-4), ενώ ο Αμερικανός γκαρντ και ο Γκέιμπριελ διαμόρφωσαν το 12-4. Ο Ολίντε πέτυχε το πρώτο μακρινό σουτ του αγώνα (12-7), ο Ναν κάρφωσε εντυπωσιακά και ο Γκέιμπριελ συνέχισε να κόβει τους… πάντες, με το σκορ να γίνεται 14-7. Ο Πρότσιντα έβαλε ένα τρελό τρίποντο με ταμπλό (14-12), πριν ο Γκέιμπριελ καρφώσει για το 16-12. Ο Χουάντσο έκλεψε και έπειτα κάρφωσε, ενώ με μία βολή έγραψε το 19-12. Η Άλμπα πλησίασε με καλάθια των Πρότσιντα και Τόμας (19-16), ενώ ο Μπέικερ με τρίποντο ισοφάρισε σε 19-19. Ο Γκραντ πέτυχε συνεχόμενες βολές (23-19) και διαμόρφωσε το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ένα καλάθι του Ολίντε από κοντά και ένα κάρφωμα του Βέτζελ στο τρανζίσιον διαμόρφωσαν το 23-23 και ανάγκασαν τον Αταμάν να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Μπράουν έδωσε λύση στον Παναθηναϊκό από τη γραμμή (25-23), με τον Μήτογλου να βάζει τρίποντο από την κορυφή και έπειτα να κλέβει, δημιουργώντας το λέι απ του Ναν για το 30-24.

Ο Ολίντε έβαλε συνεχόμενους πόντους και έφερε την Άλμπα στο καλάθι (30-28), με τον Ναν να σκοράρει με περίτεχνο λέι απ για το 32-28. Ο Χουάντσο και ο Μήτογλου συνεργάστηκαν εντυπωσιακά (34-30), ενώ ο Μπράουν με λέι απ έγραψε το 36-30. Πρότσιντα και Μπράουν αντάλλαξαν καλάθια (38-32), ενώ δύο συνεχόμενες καλές άμυνες έφεραν τα γκολ φάουλ από Γκραντ και Παπαπέτρου για το 44-32. Ο Έλληνας φόργουορντ έβαλε και μπάζερ μπίτερ δίποντο για το 46-35.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με ωραίο καλάθι του Ναν (48-35), πριν ο Τόμας μειώσει με τρίποντο σε 48-38. Η Άλμπα αντέδρασε με Βέτζελ και Πρότσιντα (50-44), με τον Τόμας να ευστοχεί για τρεις και να γράφει το 50-47. Ο Ραπιέκ έφερε το ματς στον πόντο (51-50), με τους Ναν και Σνάιντερ να ανταλλάζουν τρίποντα για το 54-53. Ο Πρότσιντα πέτυχε εντυπωσιακό γκολ φάουλ και έδωσε στην Άλμπα το πρώτο προβάδισμά της στο ματς (54-55). Ο Σνάιντερ ευστόχησε για ακόμη μία φορά από μακριά, με τον Ναν να ευστοχεί από κοντά για το 58-58. Ο Σλούκας με λέι απ και δύο βολές έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (63-60), με τις συνεχόμενες καλές άμυνες να κρατούν υπό έλεγχο την Άλμπα. Ο Ναν πήρε φόρα και κάρφωσε, όμως ο Σπανιόλο έβαλε δύσκολο καλάθι για το 66-64 του τρίτου δεκαλέπτου.

Παναθηναϊκός AKTOR-Άλμπα

Στην τέταρτη περίοδο, ο Τόμας έβαλε ένα τυχερό τρίποντο (66-67), ενώ στη συνέχεια πήρε δύο βολές και έγραψε το 66-69. Ο Σπανιόλο έβαλε πολύ δύσκολο καλάθι (66-71), πριν ο Τόμας ευστοχήσει σε μία ακόμη βολή για το 66-72. Ο Βέτζελ από κοντά έφερε την Άλμπα για πρω΄τη φορά στο +8 (66-74), με τον Γκραντ να πετυχαίνει κομβικό γκολ φάουλ για το 69-74. Ο ΜακΝτάουελ έβαλε ένα μεγάλο σουτ για τους Γερμανούς (69-77), με τους Γκραντ και Χουάντσο να μειώνουν από τη γραμμή και τον Καλαϊτζάκη να γράφει το 75-77. Μετά από τρομερή άμυνα του Καλαϊτζάκη και αυτοθυσία του Γκέιμπριελ, ο Μπράουν έβαλε κομβικό τρίποντο από τη γωνία για το 78-77. Ο Γκραντ βρήκε τον Γκέιμπριελ που τέλειωσε τη φάση στον αιφνιδιασμό (80-77), πριν σκοράρει με χουκ μετά από χαμένες βολές του για το 82-77. Ο τρομερός Γκραντ έβαλε τρίποντο που ουσιαστικά τέλειωσε το ματς (85-77), ενώ ο Ναν έβαλε μία βολή και ο Μπράουν έγραψε το 88-77.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 46-35, 66-64, 91-81

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.