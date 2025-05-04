Λογαριασμός
Πρόβλημα με Γεντβάι στον Παναθηναϊκό, αποχώρησε με ασθενοφόρο για το νοσοκομείο

Άτυχη στιγμή για τον Γεντβάι στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, καθώς ο Κροάτης στόπερ του Παναθηναϊκού χτύπησε στη μέση και αποχώρησε με ασθενοφόρο για το νοσοκομείο  

Παναθηναϊκός

«Παγωμάρα» στον Παναθηναϊκό με τον Τιν Γεντβάι. Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός του «τριφυλλιού» κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με την ΑΕΚ βρέθηκε στο έδαφος μετά από μια διεκδίκησης της μπάλας με τον Ορμπελίν Πινέδα και έπεσε πονώντας στο χορτάρι.

Ωστόσο ο έμπειρος στόπερ, έδειξε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει και δευτερόλεπτα αργότερα έπεσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο και αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, τον επιβίβασαν σε ασθενοφόρο προκειμένου να μεταβεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Μάλιστα οι φίλοι της ΑΕΚ στις κερκίδες την στιγμή που ο Γεντβάι επιβιβαζόταν στο ασθενοφόρο, σε μια ένδειξη ποδοσφαιρικού πολιτισμού χειροκρότησαν τον παίκτη του Παναθηναϊκού.
Να σημειωθεί ότι ο Ρουί Βιτόρια αντικατέστησε τον Τιν Γεντβάι με τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν στο 23ο λεπτό.

