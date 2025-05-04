Πρόβλημα με Γεντβάι στον Παναθηναϊκό, αποχώρησε με ασθενοφόρο για το νοσοκομείο

«Παγωμάρα» στον Παναθηναϊκό με τον Τιν Γεντβάι. Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός του «τριφυλλιού» κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με την ΑΕΚ βρέθηκε στο έδαφος μετά από μια διεκδίκησης της μπάλας με τον Ορμπελίν Πινέδα και έπεσε πονώντας στο χορτάρι.

Ωστόσο ο έμπειρος στόπερ, έδειξε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει και δευτερόλεπτα αργότερα έπεσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο και αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, τον επιβίβασαν σε ασθενοφόρο προκειμένου να μεταβεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Μάλιστα οι φίλοι της ΑΕΚ στις κερκίδες την στιγμή που ο Γεντβάι επιβιβαζόταν στο ασθενοφόρο, σε μια ένδειξη ποδοσφαιρικού πολιτισμού χειροκρότησαν τον παίκτη του Παναθηναϊκού.

Να σημειωθεί ότι ο Ρουί Βιτόρια αντικατέστησε τον Τιν Γεντβάι με τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν στο 23ο λεπτό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.