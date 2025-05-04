Λογαριασμός
Οι κούπες του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού στο «Γ.Καραϊσκάκης» και αποθέωση για τους αθλητές

Οι αθλητές των τμημάτων του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού παρουσίασαν στον κόσμο του «Γ.Καραϊσκάκης» τα φετινά τους τρόπαια και αποθεώθηκαν

Καραισκακη

Η γιορτή στο Φάληρο, τη μέρα της φιέστας του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ξεκίνησε πριν καν την πρώτη σέντρα στο ματς με τον ΠΑΟΚ για την προτελευταία αγωνιστική των Playoffs.

Οι αθλητες των τμημάτων του Ερασιτέχνη παρουσίασαν στους οπαδούς των «ερυθρόλευκων» τις φετινές τους κούπες και φυσικά γνώρισαν την αποθέωση από τον κόσμο στις εξέδρες του «Γ.Καραϊσκάκης».

Πηγή: sport-fm.gr

