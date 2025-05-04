Εδώ και μέρες δημοσιεύματα έχουν συνδέσει τον Παναθηναϊκό με τον Ελάιζα Μπράιαντ της Εφές. Μάλιστα, αυτό γίνεται την ώρα που οι καθοριστικές αναμετρήσεις ανάμεσα στο ”Τριφύλλι” και την Τουρκική ομάδα βρίσκονται σε εξέλιξη. Παναθηναϊκός: Οι Ιταλοί βάζουν ”φωτιά” στην υπόθεση Μπράιαντ

Ένας Ιταλός δημοσιογράφος, ο Οράτσιο Καούκι, έβαλε… ”φωτιά” στην υπόθεση του Αμερικανού γκαρντ. Ανέφερε πως ο παίκτης αρνήθηκε πρόταση ανανέωσης της τουρκικής ομάδας. Ενώ μετά μίλησε για ενδιαφέρον των ”πράσινων”. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί στενά την υπόθεση Μπράιαντ, του οποίου το συμβόλαιο με την ομάδα της γείτονα χώρας τελειώνει το καλοκαίρι.

Πηγή: skai.gr

