Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Οι Ιταλοί βάζουν ”φωτιά” στην υπόθεση Μπράιαντ

Ιταλός δημοσιογράφος μίλησε για Μπράιαντ, Εφές και Παναθηναϊκό, 2 μέρες πριν το καθοριστικό 5ο ματς ανάμεσα σις δύο ομάδες

pao

Εδώ και μέρες δημοσιεύματα έχουν συνδέσει τον Παναθηναϊκό με τον Ελάιζα Μπράιαντ της Εφές. Μάλιστα, αυτό γίνεται την ώρα που οι καθοριστικές αναμετρήσεις ανάμεσα στο ”Τριφύλλι” και την Τουρκική ομάδα βρίσκονται σε εξέλιξη. Παναθηναϊκός: Οι Ιταλοί βάζουν ”φωτιά” στην υπόθεση Μπράιαντ

Ένας Ιταλός δημοσιογράφος, ο Οράτσιο Καούκι, έβαλε… ”φωτιά” στην υπόθεση του Αμερικανού γκαρντ. Ανέφερε πως ο παίκτης αρνήθηκε πρόταση ανανέωσης της τουρκικής ομάδας. Ενώ μετά μίλησε για ενδιαφέρον των ”πράσινων”. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί στενά την υπόθεση Μπράιαντ, του οποίου το συμβόλαιο με την ομάδα της γείτονα χώρας τελειώνει το καλοκαίρι.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark