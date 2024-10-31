Με μία ακόμη νίκη φαβορί συνεχίστηκε η φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Ο Asteras AKTOR έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση, καθώς νίκησε με σκορ 2-1 στη Ζάκυνθο χάρη σε δύο γκολ του Μάρτιν Άνταμ.

Θυμίζουμε πως χθες (30/10) ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα πρόκρισης επικρατώντας με 1-0 της Athens Kallithea στη Λεωφόρο, όπως και η ΑΕΚ η οποία νίκησε με το ίδιο σκορ (1-0) τον Άρη.

Με το ένα πόδι στην επόμενη φάση του Κυπέλλου είναι ο ΟΦΗ ο οποίος έριξε τριάρα στον Βόλο (3-1), ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε με το εμφατικό 3-0 του Αιγάλεω.

Τέλος, ο Πανσερραϊκός προχθές (29/10) νίκησε με σκορ 2-0 τον Πανιώνιο, ενώ Κηφισιά και Παναχαϊκή ήρθαν ισόπαλες 1-1 και θα λύσουν τις διαφορές τους στη ρεβάνς.

To πρόγραμμα των πρώτων αγώνων του Κυπέλλου:

Τρίτη 29/10

Κηφισιά-Παναχαϊκή 1-1

(39’ Παντελίδης – 62’ Ζέκοφ)

Πανσερραϊκός-Πανιώνιος 2-0

(62’ πέν. Μπετανκόρ, 90’+2’ αυτ. Χρούστινετς)

Τετάρτη 30/10

Αιγάλεω-ΠΑΟΚ 0-3

(14’ Καμαρά, 39’ Σορετίρε, 54’ Μουργκ)

ΟΦΗ-Βόλος 3-1

(25' Σαλσέδο, 78' Νους, 81' Σενγκέλια - 19' Κόζτα)

ΑΕΚ-Άρης 1-0

(45+1' Μαρσιάλ)

Athens Kallithea-Ολυμπιακός 0-1

(71' Βέλντε)

Πέμπτη 31/10

Ζάκυνθος-Asteras AKTOR 1-2

(84' Τσαπάρο - 19'/51' Άνταμ)

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός (ΑΝΑΒΟΛΗ)



Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Πανσερραϊκός - Πανιώνιος vs Ζάκυνθος - Asteras AKTOR

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea - Ολυμπιακός

ΑΕΚ - Άρης vs Αιγάλεω - ΠΑΟΚ

ΟΦΗ - Βόλος vs Κηφισιά - Παναχαϊκή

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Πανσερραϊκός - Πανιώνιος vs Ζάκυνθος - Asteras AKTOR / ΟΦΗ - Βόλος vs Κηφισιά - Παναχαϊκή

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea - Ολυμπιακός / ΑΕΚ - Άρης vs Αιγάλεω - ΠΑΟΚ

