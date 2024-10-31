Με μία ακόμη νίκη φαβορί συνεχίστηκε η φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Ο Asteras AKTOR έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση, καθώς νίκησε με σκορ 2-1 στη Ζάκυνθο χάρη σε δύο γκολ του Μάρτιν Άνταμ.
Θυμίζουμε πως χθες (30/10) ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα πρόκρισης επικρατώντας με 1-0 της Athens Kallithea στη Λεωφόρο, όπως και η ΑΕΚ η οποία νίκησε με το ίδιο σκορ (1-0) τον Άρη.
Με το ένα πόδι στην επόμενη φάση του Κυπέλλου είναι ο ΟΦΗ ο οποίος έριξε τριάρα στον Βόλο (3-1), ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε με το εμφατικό 3-0 του Αιγάλεω.
Τέλος, ο Πανσερραϊκός προχθές (29/10) νίκησε με σκορ 2-0 τον Πανιώνιο, ενώ Κηφισιά και Παναχαϊκή ήρθαν ισόπαλες 1-1 και θα λύσουν τις διαφορές τους στη ρεβάνς.
To πρόγραμμα των πρώτων αγώνων του Κυπέλλου:
Τρίτη 29/10
Κηφισιά-Παναχαϊκή 1-1
(39’ Παντελίδης – 62’ Ζέκοφ)
Πανσερραϊκός-Πανιώνιος 2-0
(62’ πέν. Μπετανκόρ, 90’+2’ αυτ. Χρούστινετς)
Τετάρτη 30/10
Αιγάλεω-ΠΑΟΚ 0-3
(14’ Καμαρά, 39’ Σορετίρε, 54’ Μουργκ)
ΟΦΗ-Βόλος 3-1
(25' Σαλσέδο, 78' Νους, 81' Σενγκέλια - 19' Κόζτα)
ΑΕΚ-Άρης 1-0
(45+1' Μαρσιάλ)
Athens Kallithea-Ολυμπιακός 0-1
(71' Βέλντε)
Πέμπτη 31/10
Ζάκυνθος-Asteras AKTOR 1-2
(84' Τσαπάρο - 19'/51' Άνταμ)
Ατρόμητος-Παναθηναϊκός (ΑΝΑΒΟΛΗ)
Τα ζευγάρια των προημιτελικών
Πανσερραϊκός - Πανιώνιος vs Ζάκυνθος - Asteras AKTOR
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea - Ολυμπιακός
ΑΕΚ - Άρης vs Αιγάλεω - ΠΑΟΚ
ΟΦΗ - Βόλος vs Κηφισιά - Παναχαϊκή
Τα ζευγάρια των ημιτελικών
Πανσερραϊκός - Πανιώνιος vs Ζάκυνθος - Asteras AKTOR / ΟΦΗ - Βόλος vs Κηφισιά - Παναχαϊκή
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός vs Athens Kallithea - Ολυμπιακός / ΑΕΚ - Άρης vs Αιγάλεω - ΠΑΟΚ
