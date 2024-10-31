Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Το φοβερό παρασκήνιο στην πτήση του Βιτόρια

Το μεσημέρι της Πέμπτης 31/10 έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο μελλοντικός προπονητής του Παναθηναϊκού

Βιτόρια

Ο Ρούι Βιτόρια έφτασε στην χώρα μας για να υπογράψει με τον Παναθηναϊκό, μετά την απόλυση του Ντιέγκο Αλόνσο, ως ο νέος προπονητής του. Βέβαια καθώς ερχότανε δεν έλειψε και μία ωραία στιγμή με μία φίλαθλο του Παναθηναϊκού.

Όπως μας έκανε γνωστή αυτήν την φοβερή στιγμή, ο ένας εκ των δύο απεσταλμένων του paopantou.gr, Μπάμπης Τσιμπίδας, ο Ρούι Βιτόρια, ο οποίος ταξίδεψε με πτήση γραμμής αφού δεν ζήτησε κάποιο ιδιωτικό τζετ, όπως έχουμε δει να συμβαίνει με άλλους προπονητές στο παρελθόν. Ενώ όσο ταξίδευε συνάντησε μία φίλαθλο του Παναθηναϊκού, γύρω στα 60 της, η οποία ζήτησε φωτογραφία και του είπε ότι θα είναι ο αγαπημένος της προπονητής. Παναθηναϊκός: Το φοβερό παρασκήνιο πριν την άφιξη του Βιτόρια (vid)

Δείτε τι είπε ο Μπάμπης Τσιμπίδας στο 1:05:

Πηγή: PAOPANTOU

TAGS: Παναθηναϊκός προπονητής
