Ο Λορέν Μορόν παραχώρησε σήμερα (23/10) τις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Άρη, στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ στο YouTube.

Με τον Ισπανό σέντερ φορ να βγάζει μια αισιοδοξία για το «αύριο» των «κίτρινων» και να επισημαίνει ότι ομάδα και κόσμος τον έκαναν να πει το ναι στην πρόταση που του έγινε από πλευράς Θόδωρου Καρυπίδη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μορόν:

Για τα πρώτα του συναισθήματα μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου:

«Πολύ ικανοποιημένος που μπόρεσα να υπογράψω το συμβόλαιο, πολύ ικανοποιημένος που θα συνεχίσω στην ομάδα για άλλα τρία χρόνια και πάνω απ’ όλα που θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τον κόσμο μας και που θα βρίσκομαι σε μια πόλη στην οποία νιώθω τόσο άνετα».

Για το αν ήταν απόφαση… καρδιάς ή επαγγελματική:

«Ήταν μια απόφαση καρδιάς αλλά και επαγγελματική ταυτόχρονα. Είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος από την ομάδα και την πόλη. Αυτή την περίοδο της ζωής μου αναζητώ την σταθερότητα. Στον Άρη με υποδέχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο κι έτσι προέκυψε η ανανέωση».

Για το τι νιώθει για τη νέα του ζωή και τη παραμονή του εδώ τον τελευταίο χρόνο:

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος, τόσο στην πόλη, όσο και στον Σύλλογο με τους συμπαίκτες μου. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε ως Σύλλογος, ως ομάδα αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό είναι το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αυτός είναι ο λόγος της τριετούς ανανέωσης γιατί βλέπω ότι υπάρχει μέλλον!».

Για τα τετ-α-τετ με τον Θόδωρο Καρυπίδη και το τι διέκρινε στα «θέλω» του:

«Με τον πρόεδρο είχαμε συζητήσεις και η διαπραγμάτευση ήταν εύκολη. Μου αρέσει αυτό που βλέπω ως πρότζεκτ για το μέλλον. Ο πρόεδρος θέλει να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο την ομάδα. Μου ήταν εύκολο να ανανεώσω».

