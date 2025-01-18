Αλμέιδα: «Ο Βιτόρια κάνει πολύ καλή δουλειά στον Παναθηναϊκό»

Μετράμε αντίστροφα για το πρώτο Αθηναϊκό ντέρμπι του 2025 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο προπονητής της Ένωσης, Ματίας Αλμέιδα, στάθηκε στην εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Ρουί Βιτόρια στον Παναθηναϊκό, ενώ όπως εξέφρασε ελπίζει να απολαύσουμε ένα υπέροχο θέαμα από τις δύο ομάδες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ματίας Αλμέιδα στην Cosmote TV:

Τι σας έμεινε περισσότερο από το τελευταίο παιχνίδι και τη νίκη απέναντι στην Athens Καλλιθέα;

«Το τελευταίο παιχνίδι μου άφησε μια όμορφη αίσθηση. Είδαμε μια ομάδα που δεν έπαιζαν όλοι οι ποδοσφαιριστές μαζί εδώ και κάποιο διάστημα. Όμως, πιστεύω ότι όλοι τα πήγαν πολύ καλά, χάρηκα για όλους και φυσικά για το αποτέλεσμα».

Με προπονητικούς όρους, πως κύλησε η εβδομάδα και πως αισθάνεστε τους παίκτες πνευματικά και σωματικά, εν όψει ντέρμπι;

«Καλά, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα το ίδιο. Δουλεύοντας καλά, προσπαθώντας πάντα να βελτιωθούμε, να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Και ετοιμαστήκαμε για ένα ντέρμπι».

Έχετε μπροστά σας το ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Τι θυμάστε από το ματς του πρώτου γύρου;

«Σε γενικές γραμμές δεν κοιτάζω πολύ πίσω, γιατί για παράδειγμα ο αυριανός αντίπαλος έχει αλλάξει προπονητή. Έχει ένα διαφορετικό σύστημα παιχνιδιού, που του επέτρεψε να πάρει νίκες. Οπότε, δεν θα μπορούσα να το συγκρίνω με αυτό που συνέβη πριν κάποιους μήνες».

Θα αντιμετωπίσετε τον Παναθηναϊκό με διαφορετικό προπονητή, τον Ρουί Βιτόρια. Το σχόλιό σας;

«Προσωπικά δεν είχα τη χαρά να γνωρίσω τον Ρουί Βιτόρια. Γνώριζα τον προηγούμενο προπονητή. Εγώ πάντα τους εύχομαι τα καλύτερα, είμαστε στο ίδιο επάγγελμα και πιστεύω ότι κάνει μια καλή δουλειά. Έχει ένα χαρακτηριστικό σύστημα παιχνιδιού η ομάδα του και αυτό για οποιονδήποτε προπονητή είναι πάντα σημαντικό».

Το… κλειδί για τη νίκη αύριο ποιο είναι;

«Το κλειδί; Είναι ποδόσφαιρο! Δεν υπάρχουν… κλειδιά! Το θέμα είναι να κάνουμε όλοι τη δουλειά μας και να προσπαθήσουμε στο γήπεδο να κάνουμε αυτά που σκεφτόμαστε. Οι αντίπαλοι θα σκεφτούν το ίδιο. Κι αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι πρόκειται για ντέρμπι, ελπίζουμε να απολαύσουμε ένα ωραίο θέαμα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.