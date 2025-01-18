Σε διαπραγματεύσεις με τη Σαν Λορέντσο ο Κέιλορ Νάβας

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του φαίνεται ότι βρήκε ο αειθαλής, Κέιλορ Νάβας. Ο πολύπειρος Κοσταρικανός τερματοφύλακας, μπορεί να αποχώρησε από την Παρί το καλοκαίρι του 2024 μετά από έναν δανεισμό στη Νότιγχαμ Φόρεστ, ωστόσο δεν είναι διατεθειμένος να κρεμάσει τα γάντια του.

Σύμφωνα λοιπόν με τον έγκριτο ρεπόρτερ, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο Νάβας φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Σαν Λορέντσο προκειμένου να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Οι δυο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις εδώ και λίγο καιρό χωρίς ωστόσο να έχουν καταλήξει σε συμφωνία, κάτι που αναμένεται να συμβεί στις επόμενες ημέρες σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την Αργεντινή.

Έτσι η Σαν Λορέντσο θα γίνει η έβδομη ομάδα της καριέρας του Κέιλορ Νάβας, μετά τις Σαπρίσα της Κόστα Ρίκα, Αλμπαθέτε, Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί και Νότιγχαμ.

