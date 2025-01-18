Με Αράο και Γεντβάι, αλλά χωρίς Ουναΐ η αποστολή του Παναθηναϊκού

Λογαριασμός
Με τον Τιν Γεντβάι να συμμετέχει κανονικά στην προπόνηση και να μπαίνει στην αποστολή, όπως και ο Αράο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ξανά εκτός ο Ουναΐ  

Την προετοιμασία του για το αυριανό (19/1) κρίσιμο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός με προπόνηση στο Κορωπί.

Ο Ρουί Βιτόρια μετά το τέλος της προπόνησης ανακοίνωσε την αποστολή με την οποία οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν την Ένωση. Η έκπληξη ήρθε από το... μέτωπο του Τιν Γεντβάι, ο οποίος εν τέλει προπονήθηκε κανονικά και συμπεριλήφθηκε στην 23αδα, όπως και ο Γουίλιαν Αράο ο οποίος είχε μπει από την Παρασκευή.

Αντίθετα εκτός παρέμεινε ο Αζεντίν Ουναΐ.

Αναλυτικά η αποστολή:

Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μαξ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Αράο.

