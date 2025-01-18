Το ήθελε περισσότερο και το έκανε πράξη. Η Athens Kallithea νίκησε τον Βόλο 2-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τους Σοΐρι και Ντεμέτριους να πετυχαίνουν τα τέρματα για την ομάδα του Στέλιου Μαλεζά.

Βαθμολογική ανάσα για τους γηπεδούχους, οι οποίοι πήραν τη δεύτερη τους νίκη στη σεζόν και δείχνουν να έχουν μπει σε τροχιά παραμονής, καθώς σε 3 αγώνες με τον Έλληνα τεχνικό στον πάγκο τους έχουν 6 βαθμούς, φτάνοντας τους 15, τρεις πίσω από τον 12ο Πανσερραϊκό.

Ανώμαλη προσγείωση για τον Βόλο, ο οποίος μετά το τεράστιο διπλό στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ, δεν μπόρεσε να πάρει κάτι από το ματς και παρέμεινε στους 20 βαθμούς.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Εν αντιθέσει με την τακτική που ακολουθεί στην πλειοψηφία των αγώνων της τη φετινή σεζόν, η Athens Kallithea παρατάχθηκε με τετράδα στην άμυνα. Ο Στέλιος Μαλεζάς άφησε το 3-4-3 και επέλεξε το 4-2-3-1 για το ματς κόντρα στον Βόλο, με τον Μπερναμπέ να ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια και τους Μεχίας, Πασαλίδη, Τσιβελεκίδη και Μανθάτη στην άμυνα από τα δεξιά στα αριστερά. Το δίδυμο στα χαφ ήταν ο Εντιαγέ με τον Μερκάτι, ο Σοΐρι στο δεξί άκρο της επίθεσης, ο Βρακάς στο αριστερό και ο Βαλμπουενά σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Λουκίνα.

Ίδια τακτική προσέγγιση ακολούθησε και ο Κώστας Μπράτσος, ο οποίος παρέταξε τον Βόλο με 4-2-3-1. Ο Σιαμπάνης ξεκίνησε κάτω από τα γκολπόστ και οι Σούντγκρεν, Καλογερόπουλος, Χέρμανσον και Φεράρι απάρτιζαν την τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τα αριστερά. Τσοκάνης και Ντε Καμπς στα χαφ, με τον Σκραμπ μπροστά τους. Στο δεξί «φτερό» βρέθηκε ο Ασεχνούν, στο αριστερό ο Λάμπρου και στην κορυφή της επίθεσης ο Κόσζτα.

Το ματς:

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν το παιχνίδι με διάθεση να επιτεθούν και να επιβάλουν τον ρυθμό τους, με τον Βόλο να χάνει την πρώτη καλή ευκαιρία στο παιχνίδι στο 5’, όταν ο Λάμπρου από το ύψος της μεγάλης περιοχής σούταρε, με την μπάλα να περνάει λίγο έξω από την εστία του Μπερναμπέ.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που απείλησαν και πάλι, με τον Λάμπρου αυτήν τη φορά από εκτελεστής να γίνεται δημιουργός, σεντράροντας για τον Κόσζτα, ο οποίος νίκησε στον αέρα τον Τσιβελεκίδη, αλλά η κεφαλιά του πέρασε άουτ.

Αμφότεροι προσπαθούσαν να χτυπήσουν από τα πλάγια, με τον αεικίνητο Ματιέ Βαλμπουενά να είναι ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου. Ήταν ο ρόλος του τέτοιος που κινούταν παράλληλα με τη μεγάλη περιοχή του Βόλου για να πάρει μπάλα και να χτίσει συνεργασίες με τους συμπαίκτες του. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν κατέστη δυνατό, καθώς οι παίκτες των γηπεδούχων είχαν «άτσαλες» επαφές κοντά στην περιοχή των φιλοξενούμενων και δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν κάτι καλό.

Για αυτό και η Athens Kallithea είτε από στημένες φάσεις, με τον Γάλλο μεσοεπιθετικό να αναλαμβάνει να φέρει την μπάλα στην περιοχή, είτε με μακρινά σουτ, προσπαθούσε να απειλήσει την εστία του Σιαμπάνη. Στο 28’ λοιπόν, ο Μερκάτι δοκίμασε το πόδι του από τα 30 μέτρα, με τον Έλληνα κίπερ να αποκρούει με δυσκολία.

Οι φάσεις στο πρώτο μέρος ήταν λιγοστές, οι δύο ομάδες δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν και φυσιολογικά οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές για τις δύο ομάδες και τον Βόλο να απειλεί πρώτος. Στο 49’ ο Ασεχνούν ταλαιπώρησε τον Μανθάτη και με σουτ από δύσκολη γωνία μέσα από την περιοχή προσπάθησε να νικήσει τον Μπερναμπέ, με τον Ισπανό γκολκίπερ να αποκρούει ασταθώς, αλλά τον Σκραμπ να μην καταφέρνει να φτάσει την μπάλα στην επαναφορά και να πλασάρει.

Το ματς συνεχίστηκε σε χαμηλό τέμπο και τις δύο ομάδες να μην μπορούν να παράγουν κάτι αξιόλογο, με τους δύο προπονητές να προχωρούν σε διορθωτικές κινήσεις για να βελτιώσουν την εικόνα που παρουσίαζαν στον αγωνιστικό χώρο.

Μπορεί αυτό να μην συνέβη, αλλά η Athens Kallithea κατάφερε και βρήκε το πολυπόθητο γκολ. Στο 73’ και μετά από σουτ του Βαλμπουενά που κόντραρε, ο Σοΐρι έγινε αποδέκτης της μπάλας και με ωραίο αριστερό πλασέ νίκησε από κοντά τον Σιαμπάνη για το 1-0.

Ο Βόλος έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Καλογερόπουλο στο 90+2' να ισοφαρίσει, αλλά ο Έλληνας στόπερ από κοντά δεν κατάφερε να βρει εστία. Οι φιλοξενούμενοι είχαν βγει όλοι μπροστά, η Athens Kallithea το εκμεταλλεύτηκε και ο Ντεμέτριους σε αντεπίθεση νίκησε τον Σιαμπάνη για να διαμορφώσει το τελικό σκορ.

MVP: Ο Σoΐρι άνοιξε το σκορ για τη νέα τρίποντη ανάσα της Athens Kallithea και αδιαμφισβήτητα είναι ο πολυτιμότερος του αγώνα. Από κοντά και ο αειθαλής Βαλμπουενά, με τις επαφές του και τον τρόπο παιχνιδιού του να κάνουν τη διαφορά.

Η σφυρίχτρα: Καλή διαιτησία σε γενικές γραμμές από τον Σιδηρόπουλο, ο οποίος βέβαια δεν είχε να διαχειριστεί κάποια δύσκολη φάση.

Οι ενδεκάδες:

Athens Kallithea (Στέλιος Μαλεζάς): Μπερναμπέ, Μεχίας (88' Ισιμάτ-Μερέν), Μανθάτης, Τσιβελεκίδης, Πασαλίδης, Σοΐρι, Εντιαγιέ, Βρακάς (65' Ματίγια), Λουκίνας (88΄Τζιάνι), Βαλμπουενά (76' Ντιμπά), Μερκάτι (65' Ντεμέτριους).

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Σούντγκρεν (78' Μύγας), Καλογερόπουλος, Χέρμανσον, Φεράρι, Τσοκάνης, Ντε Καμπς (72' Γκλάβτσιτς), Σκραμπ (72' Μεντιέτα), Ασεχνούν, Λάμπρου (66' Κόμπα), Κόσζτα (66' Κόντε).

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Δημητριάδης, Μωυσιάδης

4ος: Μπαλαχούτης

VAR: Πουλικίδης

