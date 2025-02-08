Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί στην άδεια λόγω τιμωρίας «OPAP Arena» τον Πανσερραϊκό, για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ματίας Αλμέιδα δεν μπορεί πλέον να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Λιβάι Γκαρσία από εδώ και στο εξής, καθώς ο 27χρονος επιθετικός έφυγε με μεταγραφή για τη Σπαρτάκ Μόσχας, μία απόφαση για την οποίο ο ίδιος ο «Πελάδο» συμφωνεί απόλυτα, όπως ανέφερε.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε πριν την αναμέτρηση της Κυριακής (09/02) ο Αργεντινός στάθηκε στον κόσμο ο οποίος δεν θα μπορεί να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας, αλλά και για τις λύσεις που έχει πλέον στη κορυφή της επίθεσης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ματίας Αλμέιδα:

Τι σας έμεινε περισσότερο από τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ;

«Μου μένουν πολλά πράγματα. Η αγωνιστική συμπεριφορά, ο τρόπος παιχνιδιού σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Αλλά στην τελική, είναι τρεις βαθμοί και αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι να συνεχίσουμε».

Έχετε μπροστά σας τον Πανσερραϊκό, από τον οποίο ηττηθήκατε στον πρώτο γύρο. Πως τον αξιολογείτε στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία;

Το σχόλιο για τον αντίπαλο είναι ότι πρόκειται για μία από τις ομάδες που έχουν βελτιωθεί και αυτό φαίνεται σε μεγάλο βαθμό. Έχω πει πολλές φορές ότι το πρωτάθλημα είναι πιο ισοδύναμο. Η λειτουργία αυτών των ομάδων και ιδιαίτερα του συγκεκριμένου αντιπάλου έχει βελτιωθεί, οπότε θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι στο παιχνίδι που κάναμε εκεί, χάσαμε».



Δημιουργεί επιπλέον δυσκολία το γεγονός ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών;



«Ο κόσμος μας για εμάς πάντα είναι πολύ σημαντικός. Είναι περίεργο που δεν θα είναι ο κόσμος μας, αλλά θα κάνουμε τα πάντα για τη δική τους και τη δική μας χαρά».



Θα ήθελα το σχόλιό σας για την μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία στη Σπάρτακ Μόσχας , αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να καλύψετε το κενό του.



«Αρχικά, χαίρομαι πάρα πολύ προσωπικά για τον Λιβάι ως ποδοσφαιριστή και ως άνθρωπο. Μου αφήνει μια ανάμνηση πολύ όμορφη. Ένας πολύ μεγάλος συμπαίκτης, ένα μεγάλος επαγγελματίας. Κι επίσης, πιστεύω ότι όταν αποφάσισα να τον χρησιμοποιήσω στη θέση «9», δεν έκανα λάθος… Πιστεύω ότι άξιζε τον… κόπο! Προφανώς, ο Λιβάι υπήρξε ένας ποδοσφαιριστής πολύ σημαντικός για εμάς. Ο ίδιος περίμενε μία πρόταση τέτοιου στυλ για να μπορέσει να αλλάξει τη ζωή του. Και πιστεύω ότι το club έκανε αυτό που θα έπρεπε να κάνει κάθε club. Δηλαδή, αγόρασε έναν ποδοσφαιριστή με λιγότερα χρήματα και τον πούλησε με περισσότερα. Συνέβη το ίδιο και με τον Πόνσε. Προφανώς, κάποια πράγματα εδώ γίνονται καλά. Και θα συνεχίσουμε να κτίζουμε αυτή την ΑΕΚ, που από τη μία πλευρά θα είναι ένα club που θα πουλά ποδοσφαιριστές, από την άλλη, όμως, που είναι και το πιο σημαντικό, θα είναι ένα club που θα συνεχίσει να είναι ανταγωνιστικό ως ομάδα. Τώρα, φυσικά κι έχουμε έναν παίκτη λιγότερο σε αυτή τη θέση, αλλά θα είμαστε καλά. Έχουμε τον Πιερό, ο Μαρσιάλ επίσης μπορεί να παίξει αυτή τη θέση κι έχουμε και κάποιους ακόμη, οι οποίοι προπονούνται για να μπορούν να λειτουργήσουν σε αυτή τη θέση».

