Στη... ζώνη του λυκόφωτος βρίσκεται εδώ και μερικές ημέρες ο Βαγγέλης Παυλίδης που δεν σταματά να σκοράρει... κατά ριπάς!

Ο Έλληνας στράικερ της Μπενφίκα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης με αντίπαλο τη Μορεϊρένσε, με τον 26χρονο στράικερ να πετυχαίνει δύο γκολ στο 7ο και το 15ο λεπτό!

Μάλιστα, αυτό ήταν το τρίτο σερί παιχνίδι όπου βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα ο διεθνής άσος, καθώς, είχαν προηγηθεί τα ματς με Εστρέλα και Γιουβέντους. Παράλληλα, έφτασε τα επτά γκολ στα πέντε τελευταία παιχνίδια των «αετών» (!) και τα 14 συνολικά στη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις!



