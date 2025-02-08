Βιτόρια: «Η ομάδα μπορεί να κερδίσει τον οποιονδήποτε αντίπαλο»

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται απο τον Άρη στο Βικελίδης σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ο τεχνικός των πράσινων, Ρουί Βιτόρια, σε δηλώσεις του στην κάμερα της Nova αναφέρθηκε στην αναμέτρηση με τον Άρη αλλά και την ψυχολογική κατάσταση της ομάδας του μετά τον αποκλεισμό απο το Κύπελλο.

