Γερμανία: Εκκενώθηκε χριστουγεννιάτικη αγορά στην Κολωνία

Η υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά της Χόιμαρκτ στην Κολωνία εκκενώθηκε πριν από λίγο, όταν εντοπίστηκε στο σημείο εγκαταλελειμμένη βαλίτσα.

Πρόκειται για το δεύτερο τέτοιο περιστατικό στην πόλη, καθώς χθες είχε εκκενωθεί για τον ίδιο λόγο η αγορά στην Ρούντολφ Πλατς.

Η αγορά στην Ρούντολφ Πλατς έκλεισε χθες 10 λεπτά νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, όταν η αστυνομία ζήτησε την άμεση εκκένωσή της, επειδή είχε εντοπιστεί εγκαταλελειμμένη βαλίτσα. Όπως διαπίστωσαν οι πυροτεχνουργοί που έσπευσαν στο σημείο, η βαλίτσα περιείχε τελικά 5-10 κιλά άμμου. Η έρευνα σχετικά με τον ιδιοκτήτη της βαλίτσας συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

