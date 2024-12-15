Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε σήμερα ένα σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης που αποσκοπεί στον διπλασιασμό του πληθυσμού στο τμήμα των συριακών υψιπέδων του Γκολάν που έχει καταλάβει και προσαρτήσει το Ισραήλ, καταγγέλλοντας "δολιοφθορά" στις "ευκαιρίες για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Συρία".

Σε ανακοίνωσή του, το σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε "την καταδίκη και την καταγγελία του βασιλείου για την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης κατοχής να επεκτείνει την εποικιστική δραστηριότητα στο κατεχόμενο Γκολάν", βλέποντας σε αυτό μια "συνεχή δολιοφθορά στις ευκαιρίες για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Συρία" μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

