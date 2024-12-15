Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε σήμερα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει "διπλωματικές επαφές" με τη συριακή ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), η οποία ηγήθηκε της αστραπιαίας επίθεσης που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία.

Η Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ "παραμένει μια απαγορευμένη τρομοκρατική οργάνωση (στη Βρετανία), αλλά μπορούμε να έχουμε διπλωματικές επαφές, επομένως έχουμε διπλωματικές επαφές όπως είναι αναμενόμενο, κυρίως για να διασφαλίσουμε τον σχηματισμό μιας "αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης" και την ασφάλεια των αποθεμάτων χημικών όπλων στη Συρία, δήλωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

"Χρησιμοποιώντας όλους τους διαύλους που διαθέτουμε, και αυτοί είναι διπλωματικοί και, φυσικά, δίαυλοι που βασίζονται σε εμπιστευτικές πληροφορίες, επιδιώκουμε να αντιμετωπίσουμε την HTS εκεί όπου πρέπει".

Πηγή: skai.gr

