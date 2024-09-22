Στην προσαγωγή πέντε ατόμων και στη σύλληψη ενός προχώρησαν χθες, Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα έξω από το AEL FC Arena και συγκεκριμένα στην ανάπαυλα του ημιχρόνου του αγώνα πρωταθλήματος μεταξύ ΑΕΛ και Καβάλας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη χθες, το απόγευμα του Σαββάτου, στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού, απόπειρα σωματικής βλάβης και απόπειρα φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, κατά την διάρκεια της ανάπαυλας του ημιχρόνου ποδοσφαιρικού αγώνα, φίλαθλοι εξήλθαν από κερκίδα του γηπέδου στον περιφραγμένο περιβάλλοντα χώρο αυτού, και αναίτια άρχισαν να εκσφενδονίζουν αντικείμενα (πέτρες, μπουκάλια κ.ά.) προς τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις, με χρήση ενδεδειγμένων μέσων, κατάφεραν να τους απωθήσουν.

Πραγματοποιήθηκαν -5- προσαγωγές ατόμων, ενώ -1- εξ αυτών συνελήφθη και σε βάρος του, καθώς και σε βάρος άγνωστων -μέχρι στιγμής- ατόμων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.

