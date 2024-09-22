Superleague: Όρθιος στο 90'+5' ο ΟΦΗ, 1-1 με τον Λεβαδειακό

Από μηχανής… Λαμπρόπουλος έσωσε τον ΟΦΗ στο 90’+5’ απέναντι στον Λεβαδειακό. Οι Βοιωτοί κρατούσαν σφιχτά το πρώτο τους «τρίποντο» στο φετινό πρωτάθλημα, με τον Μπάλτσι να έχει ανοίξει το σκορ στο 46’ με… ζωγραφιά, αλλά τους τη χάλασε ο έμπειρος στόπερ με κεφαλιά για το τελικό 1-1. Μάλιστα, ο 34χρονος αμυντικός σκόραρε για 2η διαδοχική αγωνιστική, έχοντας κάνει το 2-0 απέναντι στον Άρη.

Φτωχό σε φάσεις το ματς, ανώτεροι οι γηπεδούχοι, αλλά οι φιλοξενούμενοι διεύρυναν στα τέσσερα ματς το αήττητο σερί τους.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Λεβαδειακό ο Νίκος Παπαδόπουλος. Στο τέρμα ο Γκαραβέλης, με τους Παπαδόπουλο και Λιάγκα να είναι τα στόπερ, ενώ Τσάπρας και Βήχος τα μπακ. Στο χαφ Μεχία και Τσοκάι, ενώ στα «φτερά» Πεντρόσο και Ζίνι, με τον Μπάλτσι να κινείται πίσω από τον Ρομό.

Τον ίδιο σχηματισμό είχε και ο ΟΦΗ του Τραϊανού Δέλλα. Ο Χριστογεώργος ήταν στο τέρμα, Λαμπρόπουλος και Μπρεσάν τα στόπερ, ενώ Γκονζάλεθ και Χατζηθεοδωρίδης τα μπακ. Στα χαφ ο Μπαΐνοβιτς είχε τον Μπάκιτς στο πλευρό του. Σενγκέλια και Νους στα πλάγια, με τον Φούντας να είναι στον άξονα κοντά στον Γιουνγκ.

Το ματς

Δίχως νίκη ο Λεβαδειακός πριν τη σέντρα, σε καλή κατάσταση ο ΟΦΗ με επτά βαθμούς στα τρία τελευταία, αλλά αυτό που μέτρησε περισσότερο στο πρώτο διάστημα ήταν η δίψα των γηπεδούχων. Μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, είχε ένταση στο παιχνίδι της και καλύτερες συνεργασίες. Αυτά έλειπαν από τον ΟΦΗ για περίπου 25 λεπτά αγώνα.

Ο Πεντρόσο με τον Τσάπρα πήγαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην άμυνα του ΟΦΗ στο 9’, αλλά ο Γκονθάλεθ μπήκε στη μέση και παραχώρησε κόρνερ. Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα και η καλή στο πρώτο μέρος καταγράφεται στο 13ο λεπτό, με τον Τσάπρα να κάνει σέντρα και τον Ρομό βολέ στην κίνηση, αλλά η μπάλα πέρασε εκτός.

Δέκα λεπτά μετά, είχε νέα καλή στιγμή ο Λεβαδειακός, με τον Τσάπρα να πιάνει δυνατό σουτ εκτός περιοχής, τον Χριστογεώργο να διώχνει με δυσκολία και τον Μπάλτσι να μην βρίσκει δίχτυα από κοντά.

Κάπου εκεί άρχισε να γίνεται πιο επικίνδυνος ο ΟΦΗ, με την πρώτη του καλή στιγμή να έρχεται στο 29’, με τους Λαμπρόπουλο και Μπάκιτς να σουτάρουν στα σώματα μέσα από την περιοχή. Η ομάδα του Δέλλα απείλησε και στο 44’, με τον Γκονθάλεθ να βρίσκει με φάουλ τον Γιουνγκ, αλλά ο Γκαραβέλης μπλόκαρε την κεφαλιά του.

Με τις ιδανικές συνθήκες για τον Λεβαδειακό ξεκίνησε το β’ μέρος. Στα 33’’ μετά την επιστροφή από την ανάπαυλα, οι Βοιωτοί άνοιξαν το σκορ με σουτάρα του Μπάλτσι από τα όρια της περιοχής, στέλνοντας την μπάλα οριζόντιο δοκάρι και μέσα. Αιφνιδιάζοντας με τη… ζωγραφιά του τον Χριστογεώργο.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν δυνατά, θέλοντας να επενδύσουν στο μομέντουμ. Το κατάφεραν σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του αγώνα μέχρι τα μέσα του ημιχρόνου, δίχως να έχουν ξεκάθαρες φάσεις. Ο Τραϊανός Δέλλας ανακάτεψε αρκετά την τράπουλα, κάνοντας, μάλιστα τριπλή αλλαγή στο 79’, ώστε να τονώσει επιθετικά την ομάδα του.

Με την πάροδο του χρόνου, ο Λεβαδειακός κοίταξε περισσότερο τα μετόπισθεν, θέλοντας να προστατέψει το υπέρ του 1-0. Η εικόνα του ματς έδειχνε ότι δύσκολα θα αλλάξει κάτι, αλλά όλοι λογάριαζαν δίχως τον Λαμπρόπουλο. Ο Σενγκέλια έκανε σέντρα ακριβείας και ο Λαμπρόπουλος με ωραία κεφαλιά ισοφάρισε.

