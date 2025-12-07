Το σχόλιο του Αταμάν μετά το μπουγέλο στον Ρογκαβόπουλο

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος γνώρισε μοναδική αποθέωση από τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, οι οποίοι τον μπουγέλωσαν μετά την αδιανόητη εμφάνισή του με 40 πόντους και 12 τρίποντα κόντρα στον Πανιώνιο.

Βλέποντας τα βρεγμένα αποδυτήρια του «Telekom Center Athens», ο Εργκίν Αταμάν πέταξε... σπόντα για το ΣΕΦ, λίγες μέρες μετά την αναβολή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία Byron.

«Τι συνέβη; Νόμιζα ότι μόνο στο ΣΕΦ υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή βρέχει και εδώ;

Λοιπόν, καλή δουλειά. Κάνατε ένα καλό παιχνίδι. Ρόγκα συγχαρητήρια για το ρεκόρ. Μεγάλο ρεκόρ. Συγχαρητήρια. Επίσης, αύριο θα παραλείψεις το ατομικό, γιατί ήδη έκανες το ατομικό σήμερα.

Για τους άλλους, 15:00 ατομική, 16:00 ομαδική προπόνηση για να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι με το Μιλάνο. Πάμε», είπε συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός.

Ο επίσημος λογαριασμός της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανέβασε το συγκεκριμένο βίντεο στα social media, γράφοντας: «Ο κόουτς Αταμάν διατήρησε το κέφι ψηλά, υπενθυμίζοντάς μας το υπέροχο χιούμορ του, και στη συνέχεια πέρασε κατευθείαν στο θέμα που έχει σημασία: σεβασμός για την προσπάθεια, υπερηφάνεια για την ρεκόρ επίδοση του Νίκου Ρογκαβόπουλου και πλήρης συγκέντρωση στο έργο που μας περιμένει!

Αύριο, επιστρέφουμε στη δράση. Με την ίδια όρεξη. Με την ίδια νοοτροπία»

Δείτε το βίντεο:



Coach Ergin Ataman kept the mood high by reminding us his great sense of humour and then shifted straight to what matters:

respect for the effort, pride in Nikos Rogkavopoulos’ record-breaking performance, and full focus on the work ahead! 💪



— Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 7, 2025

