Παρόλο που κρατούσε στα χέρια του τη νίκη-ανατροπή, ο Παναθηναϊκός ισοφαρίστηκε από πέναλτι του Γιάννη Πασά στο 95' και έμεινε στο 2-2 με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα.



Μετά την αναμέτρηση, ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην κάμερα της COSMOTE TV για το γεγονός πως η ομάδα του είχε την ευκαιρία να «καθαρίσει» το ματς νωρίτερα, στάθηκε στη φάση του πέναλτι που έκρινε το αποτέλεσμα και αναφέρθηκε στα ατομικά λάθη που δεν μπορούν να συνεχιστούν.

«Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο παιχνίδι, ειδικά όταν είδαμε την κατάσταση του γηπέδου. Κάναμε παραπάνω από αρκετά για να κερδίσουμε, είχαμε την ευκαιρία να τελειώσουμε το παιχνίδι.



Τελικά ισοφαριστήκαμε δυστυχώς από μία φάση με ένα εύκολο πέναλτι. Βλέπουμε ότι κάνουμε ατομικά λάθη που μας κοστίζουν πάρα πολύ και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό.



Προσπαθήσαμε να μπλοκάρουμε κάποιες σέντρες και τα καταφέραμε, δεν είναι δυνατόν να το κάνεις σε όλες. Τελικά υπήρχε η φάση του πέναλτι και δυστυχώς ήρθε η ισοπαλία», είπε αναλυτικά.

