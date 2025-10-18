Πήρε το... ροντέο με τον ΟΦΗ και ανάσανε στην επιστροφή του Αναστασίου ο Παναιτωλικός

Η επιστροφή του Γιάννη Αναστασίου στο Αγρίνιο έφερε νίκη για τον Παναιτωλικό, που επικράτησε 4-2 του ΟΦΗ με ανατροπή και ανάσανε βαθιά, πανηγυρίζοντας ξανά μετά τις 30 Αυγούστου στο πρωτάθλημα!

Απίθανο το δεύτερο μέρος, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στην ανάπαυλα χωρίς σκορ και να σημειώνουν έξι τέρματα στη συνέχεια, με τους Κρητικούς να προηγούνται δις, αλλά να βλέπουν την αποβολή του Ανδρούτσου να τους κάνει τη ζημιά.

Δύο τέρματα σημείωσε για τους νικητές ο Ενκολόλο, με τα «καναρίνια» να ολοκληρώνουν κι αυτά το ματς με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Στάγιτς στο φινάλε.

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 4-3-3 επέλεξε στο ντεμπούτο του ο Γιάννης Αναστασίου, με τον Τσάβες στο τέρμα και τους Μαυρία, Κόγιτς, Στάγιτς και Μανρίκε στην άμυνα. Μπουχαλάκης, Εστέμπαν και Ματσάν βρέθηκαν στα χαφ, με Ενκολόλο και Μίχαλακ στα άκρα της επίθεσης, της οποίας ηγήθηκε ο Αγκίρε.

Ο δε Μίλαν Ράσταβατς, επέλεξε 4-2-3-1, με τον Χριστογεώργο στην εστία και τους Μαρινάκη, Λαμπρόπουλο, Κρίζμανιτς και Χατζηθεοδωρίδη στην άμυνα. Καραχάλιος και Ανδρούτσος βρέθηκαν στον άξονα, με Νέιρα, Νους και Αποστολάκη πίσω από τον Σαλσέδο.

Το ματς

Το θεάμα στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας.

Στο τέταρτο λεπτό, ο Αγκίρε σούταρε παντελώς άστοχα μέσα από την περιοχή, με τους γηπεδούχους να επιχειρούν να απειλήσουν με μακρινές προσπάθειες που δεν είχαν τύχη με τους Ενκολόλο (21’) και Ματσάν (27’).

Η πρώτη πραγματικά καλή στιγμή ήρθε στο 30’, όταν ο Νους στόπαρε ωραία την μπάλα και σούταρε συρτά μέσα από την περιοχή, ωστόσο αστόχησε.

Στο 44’, ήρθε η απάντηση από πλευράς Παναιτωλικού, με τον Μπουχαλάκη να δοκιμάζει το πόδι του έξω από την περιοχή αλλά να βλέπει την μπάλα να περνά ψηλά άουτ.

Το ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά στο δεύτερο μέρος, φάνηκε από νωρίς, με τον Τσάβες να σταματά τον Νους στο 48’.

Κάπου εκεί, άρχισε το σόου, με ένα χέρι του Μαυρία στην περιοχή να φέρνει πέναλτι για τον ΟΦΗ, το οποίο αξιοποίησε ο Νέιρα.

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα, με τον Μίχαλακ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά στο 53’, ωστόσο τέσσερα λεπτά αργότερα οι Κρητικοί πήραν ξανά το προβάδισμα με τον Λαμπρόπουλο να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα εξ επαφής!

Τα πάντα θα άλλαζαν άρδην για μία ακόμη φορά στο 63’, όταν μια εναέρια μονομαχία στην περιοχή του ΟΦΗ έφερε πέναλτι και αποβολή για τον Ανδρούτσο, με τον Ενκολόλο να ευστοχεί από τη λευκή βούλα και τους Αγρινιώτες να έχουν πλέον αριθμητικό πλεονέκτημα.

Η ανατροπή έμοιαζε θέμα χρόνου και πράγματι, το σουτ του Εστέμπαν στο 75’ έφερε το 3-2, με τον Ενκολόλο να σφραγίζει τη νίκη μερικά λεπτά αργότερα, κάνοντας το 4-2!

Η αποβολή του Στάγιτς στο 83’ δεν άλλαξε πολλά, με τους φιλοξενούμενους να ψάχνουν, αναποτελεσματικά, το γκολ που θα τους έβαζε ξανά στο ματς...

MVP: Ο Μπένι Ενκολόλο παίρνει επάξια τον τίτλο, καθώς με δύο δικά του γκολ ήρθε η μεγάλη ανατροπή. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός ήταν ψύχραιμος στην εκτέλεση του πέναλτι για το 2-2, ενώ ακολούθως σφράγισε τη νίκη διαμορφώοντας το τελικό σκορ.

Η... σφυρίχτρα: Μπόλικη δουλειά για τον Κατοίκο, που έδωσε άμεσα το πέναλτι για το χέρι του Μαυρία και ακολούθως έκανε ανάλογη υπόδειξη μετά την εναέρια μονομαχία του Ανδρούτσου με τον Στάγιτς, που έφερε αντιδράσεις από πλευράς Κρητικών. Λανθασμένη ήταν η ακύρωση του γκολ του Ενκολόλο για το 4-2, με την άμεση επικοινωνία με το VAR να φέρνει αλλαγή της απόφασης.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Παναιτωλικός (Γ. Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας (82’ Αγαπάκης), Κόγιτς, Στάγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν (87’ Αποστολόπουλος), Ματσάν (82’ Νικολάου), Ενκολόλο (90+2’ Σμυρλής), Μίχαλακ, Αγκίρε (46’ Τσούρα)

Στον πάγκο: Ζίβκοβιτς, Παρδαλός, Μάνος, Αποστολόπουλος, Κακιώνης, Μπελεβώνης, Χότζα

ΟΦΗ (Μ. Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης (78’ Λέουις), Καραχάλιος (87’ Ρακόνιατς), Ανδρούτσος, Νέιρα (58’ Βούκοτιτς), Νους, Αποστολάκης (78’ Σενγκέλια), Σαλσέδο

Στον πάγκο: Λίλο, Κατσίκας, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Χνάρης, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης

Διαιτητής: Κατοίκος

Βοηθοί: Απτόσογλου, Κολλιάκος

4ος: Κουκούλας

VAR: Τζήλος, Τσιοφλίκη

Δείτε ΕΔΩ το live του sport-fm.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.