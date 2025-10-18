Ρήξη χιαστού ο Παπαγιάννης – Χάνει όλη τη σεζόν

Οι φόβοι δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν… Οι εξετάσεις που έκανε ο Γιώργος Παπαγιάννης έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη χιαστού κάτι που σημαίνει ότι χάνει όλη την υπόλοιπη σεζόν, όπως αναφέρει και σε ενημέρωσή της η Αναντολού Εφές.

Το καλό, όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ είναι ότι δεν έχει πάθει ζημιά ο μηνίσκος κάτι που διευκολύνει την ανάρρωση του.

Ο άσος της Εφές θα υποβληθεί σε επέμβαση τις επόμενες ημέρες και θα ξεκινήσει αποθεραπεία για να ξεπεράσει το σοβαρό πρόβλημα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις τραυματισμών ο χρόνος αποθεραπείας εκτιμάται περίπου οκτώ μήνες.

Panathinaikos Aktor’u ağırladığımız karşılaşmada sol omzunda zedelenme meydana gelen Ercan Osmani’nin tedavisine başlanırken, oyuncumuzun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenmekte.



Kısa süre içerisinde sol dizindeki ön çapraz bağ yaralanması için ameliyatı… pic.twitter.com/FW6SOCKSkq — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 18, 2025

Φυσικά και μετά την εξέλιξη αυτή η τουρκική ομάδα, που ήδη έχει και τον Πουαριέ τραυματία στο ρόστερ της, αναμένεται να κινηθεί για την απόκτηση ενός παίκτη που θα μπορέσει να καλύψει το κενό που υπάρχει πλέον στο ρόστερ σε θέση κοντά στο καλάθι.

Στην ίδια ενημέρωση η τουρκική ομάδα ενημερώνει ότι ο Οσμάνι θα κάνει επέμβαση και αυτός στον αριστερό του ώμο λόγω του τραυματισμού του και πάλι στο χθεσινό ματς και εκτιμάται ότι θα απουσιάζει για περίπου τρεις εβδομάδες.

Δείτε και πάλι την στιγμή του τραυματισμού του Έλληνα άσου και αυτή του Οσμάνι:



Anadolu Efes'in Yunan pivotu Georgios Papagiannis, Panathinaikos maçının ikinci çeyreğinde sol dizinden sakatlık yaşayarak soyunma odasına götürüldü. Epey can sıkıcı bir görüntü. Çok geçmiş olsun Big Papa 🙏 pic.twitter.com/hfN07EG8Za — Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) October 17, 2025

Strašna povreda Papajanisa. Da stvar bude neverovatnija i gora po Kokoškova ranije tokom meča se povredio i Osmani.



Ne zaboravite da je Poarije već van terena i biće još neko vreme.



Peh za pehom za Efes i srpskog stručnjaka. pic.twitter.com/IW6gM9EuSL — Zicer Portal&Podcast (@zicer_portal) October 17, 2025

