ΑΕΛ: Διώχνει τον Αμρ Ουάρντα μετά από πειθαρχικό παράπτωμα

Ο Αιγύπτιος μέσος έδειξε για μία ακόμη φορά το ιδιότροπο πρόσωπό του και αναμένεται να αποτελέσει σύντομα παρελθόν από την ομάδα της Λάρισας 

Ουάρντα

Η δεύτερη θητεία του Αμρ Ουάρντα στην ΑΕΛ Novibet θα είναι σύντομη. Και αυτό διότι ο Αιγύπτιος υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα στην προπόνηση των «βυσσινί», όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «arenalarissa».

Συγκεκριμένα, πριν από το παιχνίδι με τον Άρη, ο Ουάρντα συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση, αλλά ο Στέλιος Μαλεζάς του έκανε κάποιες διορθώσεις στις στατικές φάσεις, με τον ποδοσφαιριστή να αποχωρεί από μόνος του ψελλίζοντας κάτι.
Μια συμπεριφορά που δεν άρεσε καθόλου στους ανθρώπους της ομάδας και την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη λύση του συμβολαίου του.

