ΑΕΚ: Βιάζεται, αλλά δεν θέλει να… σκοντάψει με τον προπονητή

Σε… αναμμένα κάρβουνα για το θέμα του προπονητή παραμένουν οι φίλοι της ΑΕΚ. Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ βιάζεται ώστε να κλείσει τον διάδοχο του Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της ομάδας, καθώς δεν έχει πολύ χρόνο μπροστά της μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας.

Το κενό που δημιουργήθηκε με το «διαζύγιο» με τον 51χρονο τεχνικό, ο οποίος άφησε το στίγμα του στην ομάδα, προφανώς και είναι αισθητό, αλλά καλείται να γυρίσει σελίδα ο σύλλογος. Σκοπός ήταν αυτήν την περίοδο να είχαν βρεθεί οι άνθρωποι της Ένωσης σε θέση να ανακοινώσουν προπονητή.

Ωστόσο, όπως ανέφερε και ο Γιώργος Τσακίρης μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 την Κυριακή, δύσκολα θα έχει τελειώσει η υπόθεση Δευτέρα ή Τρίτη και μάλιστα επεσήμανε ότι «πάμε για Παρασκευή και βλέπουμε...».

Η ΑΕΚ είναι πολύ σφιχτή όσον αφορά τα ονόματα που βγαίνουν στην επιφάνεια. Είχαν ακουστεί αρχικά τα ονόματα των Βιθέντε Μορένο και Φαν Μπόμελ, αλλά δεν σημειώθηκε κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Η πλευρά του πρώτου ξεκαθάριζε ότι δεν έχει δεχθεί κρούση και άλλωστε ο 50χρονος δεν βιάζεται να βρει ομάδα. Σκοπεύει όπως φαίνεται να εξαντλήσει τα περιθώρια να καρπωθεί την καλή σεζόν που είχε. Ακόμη είχε «παίξει» δυνατά του Ράφα Μπενίτεθ, τον οποίο έμοιαζε να είχε φέρει στα μέτρα της η ΑΕΚ, αλλά από ένα σημείο και μετά υποχώρησε πολύ η υπόθεση, με τους «κιτρινόμαυρους» να φανερώνουν ότι ψάχνουν για κάτι άλλο.

