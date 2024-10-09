Αταμάν: Οι οπαδοί μας είναι οι καλύτεροι στην Ευρώπη - Tο γήπεδό μας μπορεί να είναι το καλύτερο στην Ευρώπη

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:

Για το ματς με την Μπάγερν: «Η Μπάγερν με τη νίκη επί της Ρεάλ έδειξε τις δυνατότητές της. Εχουν πολύ καλό ρόστερ και έμπειρους παίκτες, όπως ο Βόιτμαν και ο Νέιπιερ στα γκαρντ. Υπάρχει ο Λούσιτς, ο Μπούκερ, ο Μπαμπ. Έδειξαν τη δυναμική τους κερδίζοντας τη Ρεάλ και αύριο είναι το πρώτο μας ματς στο νέο γήπεδο και θα είναι ένα δύσκολο γήπεδο».

