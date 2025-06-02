ΑΕΚ-Ολυμπιακός: Έσπασε το αήττητο και έκανε… θρυλικό break για τον τίτλο

Έσπασε την έδρα της ΑΕΚ με το... καλημέρα και έκανε το πρώτο και καθοριστικό βήμα για τον τίτλο ο Ολυμπιακός!



Πραγματοποιώντας εκπληκτική εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου τελικού της Handball Premier, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν δίκαια με σκορ 32-27 της Ένωσης στο «Γ. Κασιμάτης», έκαναν το 1-0 στη σειρά και ανάγκασαν τους «κιτρινόμαυρους» στην πρώτη φετινή ήττα τους στην Ελλάδα μετά από 28 σερί νίκες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο!

Από το ξεκίνημα κιόλας του αγώνα, οι Πειραιώτες είχαν το πάνω χέρι στο σκορ, μην επιτρέποντας στην ΑΕΚ να προηγηθεί σε κανένα σημείο του ματς. Πλέον, η σειρά των τελικών μεταφέρεται στο Κλειστό της Ηλιούπολης, εκεί όπου την ερχόμενη Παρασκευή (06/06) στις 17:30 θα διεξαχθεί το Game 2.

Το ματς:



Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ συγκεντρωμένα και δυνατά στο παιχνίδι, επιβάλλοντας από την αρχή τον δικό του ρυθμό και παίρνοντας από νωρίς το πάνω χέρι στο σκορ. Χάρη στην εξαιρετική του επίθεση, και με πρωταγωνιστές τους Σλίσκοβιτς και Παπάζογλου, οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούσαν μια διαφορά τις τάξεως των 2 τερμάτων για το 8-6 και το 10-8 στο 20ο λεπτό, την ώρα όπου για την «Ένωση» ξεχώρισε ο Σμιντ με 4 γκολ.

Με πανέμορφο τέρμα του Σακό, οι «κιτρινόμαυροι» μείωσαν σε 9-10, προτού οι φιλοξενούμενοι με μαζεμένα γκολ των Παπαβασίλη και Σλίσκοβιτς, στείλουν για πρώτη φορά τη διαφορά στο +3 για το 13-10 στο 24ο λεπτό. Σε εκείνο το σημείο, αμφότερες οι δύο ομάδες υπέπεσαν σε λάθη και χαμένα σουτ, αφού, χαρακτηριστικό είναι πως το επόμενο γκολ ήρθε μετά από τέσσερα λεπτά, από το πρώτο τέρμα του Βίντα για το 14-10 στο 29'. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, το σύνολο του Μπουζόν βρήκε τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα με τους Μάτιτς και Σακό για το 12-14 του ημιχρόνου.

Με το τέταρτο γκολ του Παπαβασίλη για το 12-15 ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, σε μια φάση όπου οι Πειραιώτες κέρδισαν τη δίλεπτη αποβολή του Ντουάρτε. Διάστημα το οποίο ωστόσο δεν εκμεταλλεύτηκαν, με την ΑΕΚ να βγαίνει... νικήτρια σε αυτό το σημείο και να μειώνει στο 13-15 στο 32'. Αμφότερες οι ομάδες συνέχισαν να παίζουν άκρως επιθετικά, με την «Ένωση», ωστόσο, να πληρώνει τα λάθη της, και τον Ολυμπιακό με μαζεμένα γκολ των Παπάζογλου, Πέριτς και Σλίσκοβιτς να γράφει το +4 και το 19-15 στο 35ο λεπτό.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η ΑΕΚ άρχισε να ανεβάζει στροφές και να βελτιώνει την απόδοσή της και στις δύο άκρες του γηπέδου. Εκμεταλλευόμενοι τις δίλεπτες αποβολές των Λιάπη και Παπαβασίλη, οι γηπεδούχοι με τους Κουκουλά, Τουρέ και Παναγιώτου, κατάφεραν να ισοφαρίσουν για πρώτη φορά μετά το αρχικό 6-6, σε 21-21 στο 45ο λεπτό!

Η απάντηση της ομάδας του Ρικάρντο Τριλίνι ήταν άμεση, αφού με τα δύο πέναλτι του Πέριτς, αλλά και το εκπληκτικό μακρινό γκολ του Σλίσκοβιτς, ο Ολυμπιακός πήγε εκ νέου +3 και το 25-22 στο 50'. Λίγο αργότερα, ο Σλίσκοβιτς έγραψε το 26-22 σε άδειο τέρμα, με τους Κουκουλά και Σμιντς να μειώνουν στο 26-24 στο 55ο λεπτό. Και πάλι όμως, οι Πειραιώτες δεν επέτρεψαν στην ΑΕΚ να πλησιάσει περισσότερο και με τα γρήγορα τέρματα των Τζήρα και Λιάπη έκαναν το 28-24 στο 56', με τον δεύτερο και τον Παπάζογλου να κάνουν για πρώτη φορά το +5 για το 30-25 δύο λεπτά αργότερα! Μια διαφορά που δεν μπόρεσε να ανατραπεί στα τελευταία λεπτά, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με το τελικό 32-27.

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 5-5, 7-8, 8-10, 10-13, 12-14 (ημχ), 15-18, 18-20, 21-21, 22-25, 24-26, 27-32.

Το πρόγραμμα των τελικών:



1ος τελικός: Δευτέρα 2 Ιουνίου

Κασιμάτης 19:00 ΑΕΚ- Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 27-32.



2ος τελικός: Παρασκευή 6 Ιουνίου

Ηλιούπολης 17:30 (MegaPlay), Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή- ΑΕΚ



3ος τελικός: Κυριακή 8 Ιουνίου

Κασιμάτης 17:00 (ΕΡΤ2) ΑΕΚ- Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή



4ος τελικός: Τρίτη 10 Ιουνίου (αν χρειαστεί)

Ηλιούπολης 19:30 (MegaPlay), Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή- ΑΕΚ



5ος τελικός: Παρασκευή 13 Ιουνίου (αν χρειαστεί)

Κασιμάτης 17:00 (ΕΡΤ2), ΑΕΚ- Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

