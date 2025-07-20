Στιβος - Μπέργκεν 2025: Ιστορικό 1-2-3 από Ελλάδα και Κύπρο στη σφυροβολία Ανδρών

Μια μοναδική, όσο και ιστορική στιγμή εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής (20/07) στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U23 που διεξάγεται στο Μπέργκεν της Νορβηγίας.

Συγκεκριμένα, ο τελικός της σφυροβολίας Ανδρών εξελίχθηκε σε ελληνική υπόθεση, καθώς το βάθρο γέμισε με ελληνικές και κυπριακές σημαίες.

Πραγματοποιώντας σπουδαία εμφάνιση, ο Κύπριος πρωταθλητής Ιωσή Κεσίδης, με βολή στα 74.87μ., κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, σπάζοντας παράλληλα το παγκόσμιο ρεκόρ της κατηγορίας!

Μάλιστα, αυτό ήταν μόλις το δεύτερο χρυσό μετάλλιο της Κύπρου στην ιστορία της στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα U23!

Από κοντά, βρέθηκαν και οι Έλληνες αθλητές, με τον Γιώργο Παπαναστασίου και τον Γιάννη Κορακίδη να φορούν στο στήθος το ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα με ρίψεις στα 72.98μ. και 72.51!

Όσον αφορά τον Άγγελο Μαντζουράνη, ο Έλληνας σφυροβόλος, που είχε φέτος την κορυφαία επίδοση στην Ευρώπη, δεν μπόρεσε να βγάλει έγκυρη βολή από τον κλωβό στις τρεις πρώτες του ρίψεις, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί και να χάσει μια μεγάλη ευκαιρία για τη διεκδίκηση ενός μεταλλίου.

Η τελική κατάταξη:

1. Ιωσήφ Κεσίδης (Κύπρος) - 74.87μ

2. Γιώργος Παπαναστασίου (Ελλάδα) - 72.98μ

3. Γιάννης Κορακίδης (Ελλάδα) - 72.51μ

4. Γιαν Έμπερσιτς (Σλοβενία) - 71.72μ

5. Μαξ Λάμπινεν (Φινλανδία) - 70.71μ

6. Λαρς Βόλφισεργκ (Ελβετία) - 70.50μ.

7. Γιάκομπ Ούμπαντς (Σλοβενία) - 68.97μ

8. Εμρέ Τσιφτσί (Τουρκία) - 68.41μ

9. Αρτού Χάρκονεν (Φινλανδία) - 67.59μ

10. Μίκλος Τσέκο (Ουγγαρία) - 66.20μ

11. Ντέβλιν Νέγιερς (Βέλγιο) - 65.77μ

– Άγγελος Μαντζουράνης - ακυρώθηκε

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.