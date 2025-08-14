ΑΕΚ: Κουτέσα και Γιόβιτς ξόρκισαν τα φαντάσματα

Σε έναν αγώνα που έγινε θρίλερ και πήγε να της «ξεγλιστρήσει», η ΑΕΚ νίκησε 3-1 στην παράταση τον Άρη Λεμεσού στην «OPAP Arena» και με συνολικό σκορ 5-3 πήρε την πρόκριση στα playoffs του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ.

Παρότι δεν ξεκίνησε καλά, η Ένωση βρήκε ρυθμό στη συνέχεια και προηγήθηκε χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μαρίν, με τον Κβιλιτάια να απαντάει λίγο αργότερα με τον ίδιο τρόπο.

Ωστόσο, η απόφαση του Νίκολιτς να αλλάξει τη διάταξη σε 4-2-3-1 και η κλάση των νέων της παικτών, ήταν αυτό που χάρισε στον Δικέφαλο την πρώτη του πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης, ξορκίζοντας τα φαντάσατα. Κουτέσα και Γιόβιτς έκαναν τη διαφορά στην παράταση και η Ένωση δύο αγώνες μακριά από τη League Phase!

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρέταξε την ΑΕΚ με 4-4-2 (ρόμβος) και με δύο αλλαγές συγκριτικά με το παιχνίδι στην Κύπρο. με τους Πενράις και Πινέδα να παίρνουν τις θέσεις των Πήλιου και Λιούμπισιτς. Στρακόσα κάτω από την εστία, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πενράις η τετράδα στην άμυνα, Μάνταλος σε ρόλο αμυντικού χαφ και Πινέδα-Περέιρα εσωτερικοί μέσοι. Μαρίν στο «10» και Ζίνι-Πιερό στην κορυφή. Στον πάγκο έμεινε ο Γιόβιτς.

Με 4-4-2 παρέταξε τον Άρη Λεμεσού και ο Αρτιέμ Ράτζκοφ, με την τετράδα, ωστόσο, της μεσαίας γραμμής να είναι στην ευθεία. Βάνα Άλβες στην εστία, με τους Γιαγκό, Μπάλογκαν, Γκόλντσον και Κορέια να απαρτίζουν την τετράδα στην άμυνα., Μαρχίεφ, Χαραλάμπους, ΜακΚόσλαντ, Μαγιαμπέλα η τετράδα στη μεσαία γραμμή, με τους Κβιλιτάια και Κακουλλής να συνθέτουν το δίδυμο των φορ.



Το ματς:

Ο Άρης Λεμεσού μπήκε αποφασισμένος στο ματς να πιέσει από το πρώτο δευτερόλεπτο για να αιφνιδιάσει την ΑΕΚ και παραλίγο να το κάνει, με τον Κακουλλή να φεύγει στο 2ο λεπτό στην πλάτη της άμυνας, να προσπαθεί να κρεμάσει τον Στρακόσα, αλλά τον γκολκίπερ της Ένωσης να μπλοκάρει. Η ομάδα του Νίκολιτς είχε την ατυχία στο 4’ να χάσει τον Ρομπέρτο Περέιρα, σκόρερ του πρώτου τέρματος στην Κύπρο και ενός εκ των κορυφαίων της, γεγονός που επηρέασε αισθητά την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου.

Η Ένωση έμοιασε εγκλωβισμένη στο δικό της μισό, κάνοντας πολλά λάθη και μην μπορώντας να ανασάνει από την πίεση του Άρη. Ο Ράτζκοφ είχε διαβάσει εξαιρετικά το παιχνίδι της ΑΕΚ, έκλεινε τους χώρους στον άξονα και έτσι η παραμικρή λάθος επαφή παίκτη της Ένωσης, γινόταν αυτομάτως κατοχή και εν συνεχεία αντεπίθεση για τον Άρη.

Οι Κύπριοι σε ένα κρεσέντο ευκαιριών έως το 15’, μπορούν να αισθάνονται άτυχοι που δεν σκόραραν αφού τόσο στο χαμένο τετ α τετ του Μαγιαμπέλα στο 9’ όσο και στο άστοχο σουτ του Κορέια, φάσεις οι οποίες προήλθαν αμφότερες από λάθος στην ανάπτυξη της ΑΕΚ, οι εκτελέσεις δεν ήταν και οι καλύτερες δυνατές.

Στη συνέχεια η ΑΕΚ προσπάθησε να ρίξει το τέμπο του αγώνα. Μάλιστα στο 20’ η Ένωση έχασε την πρώτη της καλή ευκαιρία, με τον Ζίνι να παίρνει την κεφαλιά και τον Βάνα Άλβες να αποκρούει εντυπωσιακά. Οι «κιτρινόμαυροι» πέτυχαν αυτό που ήθελαν και για το επόμενο τέταρτο δεν κινδύνευσαν, προσπαθώντας προοδευτικά να γίνουν απειλητικοί.

Κάτι που πέτυχαν, αρχικά με το σουτ του Ρότα στο 36΄, το οποίο απέκρουσε ο Βάνα, ενώ ο γκολκίπερ των Κύπριων μπλόκαρε σταθερά το μακρινό σουτ του Μαρίν στο 43’. Η μεγαλύτερη φάση για την ΑΕΚ ήρθε στο 45+1’, όπου ο Βάνα δις και το δοκάρι στέρησαν το προβάδισμα. Αρχικά ο Βάνα απέκρουσε τα σουτ του Μάριν και του Μάνταλου, με την κεφαλιά του Ρέλβας στη συνέχεια να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τον Νίκολιτς να περνάει τον Πήλιο στη θέση του Πενράις και πέντε λεπτά μετά, ο Έλληνας αριστερός μπακ έκανε διαφορά! Ο Πήλιος έκανε πολύ ωραία ενέργεια, έπαιξε το ένα-δύο με τον Λιούμπισιτς και μπήκε στην περιοχή και κέρδισε το πέναλτι έπειτα από τράβηγμα του Γιαγκό. Ο Μαρίν ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα ψηλά στη δεξιά γωνία του Βάνα, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.

Ωστόσο, το προβάδισμα της Ένωσης δεν κράτησε πολύ, καθώς δέκα λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Άρη να κερδίσει πέναλτι. Ο Ρότα βρήκε τον Κορέια, ο διαιτητής Λίντχουτ έδωσε αρχικά φάουλ, αλλά μετά από οn field review εξέταση είδε ότι το μαρκάρισμα έγινε εντός περιοχής και άλλαξε την απόφαση. Ο Κβιλιτάια νίκησε τον Στρακόσα στη δεξιά του γωνία και έκανε στο 62’ το 1-1.

Έκτοτε κυριάρχησε η νευρικότητα στις δύο ομάδες, με τον Άρη να έχει την στιγμή του στο 81’, όταν ο Κοκόριν από το ύψος της μεγάλης περιοχής δεν βρήκε εστία. Ο Νίκολιτς άλλαξε τη διάταξη σε 4-2-3-1 στο 85’, όταν και απέσυρε τον Μάνταλο και πέρασε τους Κοϊτά-Κουτέσα στα άκρα και τον Γκατσίνοβιτς πίσω από τον Ζίνι. Η Ένωση είχε τον έλεγχο στον τέλος και παραλίγο να βρει το πολυπόθητο γκολ, αλλά το σουτ του Κοιτά στο 90+5’ πέρασε άουτ και έτσι το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Η ΑΕΚ μετά την αλλαγή της διάταξης πατούσε πολύ καλύτερα στο γήπεδο και έλεγχε πλήρως τον ρυθμό, με το παιχνίδι να είναι μόνιμα στο μισό του Άρη. Ήταν πιο επικίνδυνη και ήταν αυτή που έψαχνε περισσότερο το γκολ. Και το βρήκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης! Ο Πήλιος βρήκε τον Κουτέσα, εκείνος μπήκε στην περιοχή από αριστερά και με ένα πολύ δυνατό σουτ νίκησε τον Βάνα, ο οποίος φέρει μερίδιο ευθύνης, καθώς το σουτ πήγε πάνω του.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Άρη να ανεβαίνει πολύ ψηλά, ψάχνοντας την ισοφάριση, αφήνοντας όμως χώρους πίσω. Στο 110’ οι Κύπριοι έχασαν τεράστια ευκαιρία να κάνουν το 2-2, όταν το σουτ του Κοκόριν τράνταξε το δοκάρι του Στρακόσα, μια φάση από την οποία προήλθε το 3-1! Ταχύτατη αντεπίθεση για την ΑΕΚ, με τον Κουτέσα να κουβαλάει την μπάλα και να πασάρει την κατάλληλη στιγμή στον Γιόβιτς που είχε περάσει στο παιχνίδι, με τον Σέρβο επιθετικό να δείχνει την κλάση του και με ένα τσίμπημα της μπάλας στο τετ α τετ με τον Βάνα να ανοίγει λογαριασμό με τη φανέλα της Ένωσης και να κλειδώνει την πρόκριση. Η Ένωση είχε ευκαιρία και για τέταρτο γκολ, ωστόσο, ο Βάνα απέκρουσε το σουτ του Κοϊτά.

