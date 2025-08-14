Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Βόλφσμπεργκερ στην παράταση και κλείδωσε League Phase

Η Ευρώπης δεν τελείωσε για τον ΠΑΟΚ και η αιτία για αυτό έχει ονοματεπώνυμο, Μαντί Καμαρά.

Ο Αφρικανός ήταν αμφίβολος για την αναμέτρηση στην Αυστρία, απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ, για τα προκριματικά του Europa League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου όμως να τον πετάει στον αγωνιστικό χώρο στο 76ο λεπτό και ο Καμαρά τον δικαίωσε απόλυτα.

Μετά από 205 αγωνιστικά λεπτά στο «0» χρειάστηκε μία πραγματική οβίδα του 28χρονου για να λύσει επιτέλους τον «Γόρδιο δεσμό», με ένα γκολ που οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα θυμούνται για καιρό.

Πλέον ο «Δικέφαλος του Βορρά» προκρίνεται στα play offs του Europa League, εκεί όπου ήδη τον περιμένει η Ριέκα, ενώ έχει ήδη εξασφαλίσει την είσοδο του στη League Phase του Conference League.

Ως συνήθως για ακόμη μία φορά ο Μαντί Καμαρά ξελασπώνει τον ΠΑΟΚ, όμως αυτή τη φορά δεν το έκανε με κεφαλιά, αλλά με εκπληκτική, μοναδική σουτάρα.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε να αγωνιστεί με 4-2-3-1 και τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια. Αριστερά τοποθετήθηκε ο Μπάμπα, δεξιά ο Κένι, ενώ στο κέντρο της άμυνας οι Μιχαηλίδης και Κεντζιόρα. Στα χαφ αγωνίστηκαν δίδυμο οι Μεϊτέ και Οζντόεφ, με τον Ιβανούσετς σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Αριστερά έπαιξε ο Κωνσταντέλιας, δεξιά ο Ζίβκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο Τσάλοφ.

Από την άλλη πλευρά ο Ντιέτμαρ Κουμπάουερ για τη Βόλφσμπεργκερ επέλεξε το 3-4-1-2 με τον Πόλστερ στην εστία. Τριάδα στην άμυνα μπήκαν οι Μπαουμγκάρτνερ, Ντιαμπάτε και Βίμερ. Την αριστερή πλευρά ανέλαβε ο Μάτιτς, δεξιά ο Ρένερ και στα χαφ οι Σοπφ και Πίσνερ, με τον Αγκιέμαν σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο. Μαζί στην επίθεση αγωνίστηκαν οι Μπαλό και Άβντιγιαϊ.

Το ματς:

Η Βόλφσμπεργκερ ξεκίνησε δυναμικά στην αναμέτρηση με τον Άβντιγιαϊ να φεύγει στον κενό χώρο από τα αριστερά, μόλις στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης . Ο Κοσοβάρος όμως δεν έκανε καλό γέμισμα με την μπάλα να πηγαίνει απευθείας στην αγκαλιά του Παβλένκα.

Ο πιο επικίνδυνος παίκτης των Αυστριακών ήταν ξανά ο Μπαλό, ο οποίος μπήκε με αξιώσεις στην «ασπρόμαυρη» περιοχή, όμως το τελείωμα του ήταν πολύ αδύναμο, χωρίς να αγχώσει τον Παβλένκα, στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η κορυφαία ευκαιρία του 45λέπτου ανήκει χωρίς καμία αμφιβολία στη Βόλφσμπεργκερ. Στο 36ο λεπτό και μετά από κόρνερ του ΠΑΟΚ, ο Μπαλό βρήκε μπροστά του… αεροδιάδρομο και έφυγε στην αντεπίθεση. Ο Αυστριακός διένυσε ολόκληρο το γήπεδο, όμως λύγισε απέναντι στον Παβλένκα, με τον Τσέχο να σώζει την ομάδα του για ακόμη μία φορά.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήρθαν οι δύο πρώτες σοβαρές απειλές από πλευράς ΠΑΟΚ και οι δύο μάλιστα από τα πόδια του Μιχαηλίδη. Ο Έλληνα κεντρικός αμυντικός πρώτα με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 56ο λεπτό, έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ενώ στο 60ο λεπτό με απίθανη φωτοβολίδα, πολλά μέτρα έξω από την αντίπαλη περιοχή, ανάγκασε τον τερματοφύλακα σε εκπληκτική απόκρουση.

Πολύ πιο επικίνδυνος ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο με τους «ασπρόμαυρους» στο 70' να έχουν δοκάρι. Ο Ζίβκοβιτς με εξαιρετική σέντρα βρήκε τον Τσάλοφ στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής, με τον Ρώσο όμως να στέλνει την μπάλα στη συμβολή των δοκαριών, σε ένα σημείο όπου αν πετύχαινε εστία, ο τερματοφύλακας δεν θα μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα.

Η Βόλφσμπεργκερ απάντησε στις ευκαιρίες, βρήκε όμως και πάλι απέναντι της τον Παβλένκα στο 73ο λεπτό. Μετά από υπέροχη κυκλοφορία της μπάλας των Αυστριακών, ο Ζούκιτς βρέθηκε σε θέση βολής και μετά από μία προσποίηση επιχείρησε να εκτελέσει τον Τσέχο. Αυτός όμως ήταν και πάλι «παρών» διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Με το ξεκίνημα της παράτασης ο Κωνσταντέλιας πλησίασε στο γκολ, με τον Έλληνα διεθνή να εκτελεί και με τη βοήθεια μίας κόντρας να αναγκάζει τον αντίπαλο κίπερ σε εντυπωσιακή επέμβαση.

Το χρυσό γκολ για τον ΠΑΟΚ ήρθε από τον ήρωα της βραδιάς, Μαντί Καμαρά στο 115’. Μυθική σουτάρα πολλά μέτρα μακριά έξω από την περιοχή των Αυστριακών, έστειλε την μπάλα στο παράθυρο της αντίπαλης εστίας, δημιουργώντας μία έκρηξη στον πάγκο του ΠΑΟΚ για το 1-0.

Η γκολάρα του Μαντί Καμαρά ήταν αρκετή για τον ΠΑΟΚ ώστε να λυγίσει την σκληρά μαχόμενη Βόλφσμπεργκερ και πέσει στην αγκαλιά της Ριέκα.

