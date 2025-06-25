Μεταγραφικό ντεμαράζ για την ΑΕΚ, που κλείνει ένα ένα τα... μέτωπα ενόψει της νέας σεζόν! Mετά τη μεταγραφή του Φιλίπε Ρέλβας στα στόπερ, η Ένωση προχωρά δυναμικά για μία κίνηση στο αριστερό άκρο της άμυνας, καθώς κλείνει τον Νταβίντ Γιούρασεκ ως δανεικό από την Μπενφίκα, με οψιόν αγοράς!

Πρόκειται για έναν παίκτη πολύ υψηλού επιπέδου, ο οποίος σε ηλικία 25 χρονών μετρά ήδη 12 συμμετοχές και 1 γκολ με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, όντας στην αποστολή της και στο πρόσφατο Euro του 2024. Σε αγωνιστικό επίπεδο, την περασμένη σεζόν την πέρασε στη Χόφενχαϊμ, ως δανεικός από τους «αετούς» της Λισαβόνας.

Η καριέρα του Γιούρασεκ ξεκίνησε από την Μπρνο, ενώ ακολούθησε η μεταγραφή στην Προστέγιοφ το 2020. Στη συνέχεια μεταπήδησε στη Μλάντα Μπόλεσλαβ από όπου τον εντόπισε το 2022 η Σλάβια και τον έκανε δικό της τον Φεβρουάριο του 2022 έναντι ενός εκατ. ευρώ.

Στην ομάδα της Πράγας αγωνίστηκε για 55 ματς σκοράροντας τρεις φορές και μοιράζοντας 14 ασίστ, αριθμοί οι οποίοι τον έστειλαν στην Μπενφίκα έναντι 14 εκατ. ευρώ. Οι αετοί της Λισαβόνας τον δάνεισαν για ενάμιση χρόνο στη Χόφενχαϊμ, με την οποία την περασμένη σεζόν μέτρησε 22 εμφανίσεις και 3 ασίστ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον παίκτη είχε ενδιαφερθεί και ο ΠΑΟΚ στη μεταγραφική περίοδο του περασμένου Ιανουαρίου, χωρίς τελικά να τον αποκτήσει.

