Η τέταρτη φετινή μεταγραφή της ΑΕΚ είναι πλέον γεγονός, καθώς η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέιμς Πενράις.

Ο 26χρονος Σκωτσέζος αριστερός μπακ βρίσκεται από χθες στην Ολλανδία, όπου και υπεβλήθη με επιτυχία σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, προτού ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του από τη Χαρτς στην Ένωση.

H ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση με μεταγραφή από τη σκωτσέζικη Χαρτς, του αριστερού μπακ Τζέιμς Πενράις (James Penrice).H ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

Ο Τζέιμς Πενράις γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1998 στην πόλη Λίβινγκστον της Σκωτίας και έχει ύψος 1,77. Έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην ανώτερη κατηγορία της Σκωτίας το 2015, σε ηλικία 16 ετών, με την Πάρτικ Θιστλ.

Το 2021 πήρε μεταγραφή για την Λίβινγκστον και μαζί της αγωνίστηκε στην Scottish Premiership για τρεις σεζόν (94 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις).

Πριν από ένα χρόνο αποκτήθηκε από τη Χαρτς του Εδιμβούργου και μαζί της έκανε την καλύτερη σεζόν της μέχρι τώρα καριέρας του, αγωνιζόμενος σε 46 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Ειδικά οι επιδόσεις του στο πρωτάθλημα τον έφεραν στην κορυφαία ενδεκάδα της διοργάνωσης (PFA Scotland Team of the Year) βάσει της ψηφοφορίας στην οποία συμμετέχουν οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές των επαγγελματικών κατηγοριών της Σκωτίας.

Τζέιμς, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την ομαδάρα Μας!».

