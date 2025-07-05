Ο Τζέιμι Γκίτενς από το μεσημέρι του Σαββάτου είναι κι επίσημα μέλος της Τσέλσι για την επόμενη 7ετία, όπως ορίζει το συμφωνητικό που υπέγραψε με το κλαμπ του Λονδίνου.

Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής επαναπατρίζεται μετά από μια πενταετία, αφού είχε αποχωρήσει το 2020 από τα τμήματα υποδομής της Μάντσεστερ Σίτι για να βρεθεί στη Γερμανία και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Το κόστος της μεταγραφής του Γκίτενς στους «μπλε» έφτασε στα 48,5 + 3,5 εκατ.λίρες.

Our newest Blue is here... 🤩 pic.twitter.com/QSrfqtzx3Y — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 5, 2025

