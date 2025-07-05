Την πρώτη του ήττα επί αυστριακού εδάφους γνώρισε ο Παναθηναϊκός καθώς έχασε με 1-0 από τη Νόρτζελαντ, με το εύστοχο πέναλτι του Έγκελι στο 71’, στο δεύτερο φιλικό του, με την ιδιαιτερότητα των 120 λεπτών.

Οι «πράσινοι» δημιούργησαν πολλές φάσεις, έχοντας 12 ευκαιρίες για γκολ αλλά είτε αστόχησαν είτε είδαν τον Χάνσεν τους λέει «όχι», με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να σκοράρουν, αν και σε αυτές τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα έχει μάλλον μικρή σημασία...

Μέτρια και ισορροπημένη η εικόνα δημιουργικά στο πρώτο ημίχρονο, εκμεταλλεύθηκαν μια αδυναμία του στο δεύτερο οι Δανοί, κυριάρχησε ο Παναθηναϊκός στο τρίτο, με τον Κυριακόπουλο να έχει μια ακόμα καλή συνολικά παρουσία και να είναι ο κορυφαίος!

Το επόμενο φιλικό του «τριφυλλιού» είναι την προσεχή Τετάρτη (09/07) απέναντι στη γερμανική Σάλκε.

Στο… μυαλό του κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη «κατέβηκε» με σχηματισμό 4-2-3-1, τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Βαγιαννίδης, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλος ήταν οι τέσσερις της άμυνας. Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς και Μπακασέτας συνέθεσαν την τριάδα στα χαφ και οι Πελίστρι-Τζούριτσιτς τα «στηρίγματα» του προωθημένου Ιωαννίδη.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε ξανά με διάθεση να πιέσει ψηλά τον αντίπαλό του, ωστόσο η Νόρτζελαντ αντέδρασε πολύ καλά στην συγκεκριμένη κατάσταση, βρίσκοντας τον τρόπο να «σπάσει» το πρέσινγκ, κρατώντας και κυκλοφορόντας σωστά την μπάλα.

Με τον Τσιριβέγια να μην έχει ενεργή συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας του στο ξεκίνημα, το «τριφύλλι» προσπάθησε μεν να βρει τους κενούς χώρους για να φτάσει σε θέση βολής, αλλά δυσκολεύτηκε ενώ δεν έβγαλε και πολλές συνεργασίες.

Οι Δανοί είχαν πρώτοι την ευκαιρία να σκοράρουν στο 12’, όταν ο Πρινς «άδειασε» τον Πάλμερ-Μπράουν στην περιοχή, σούταρε από αριστερά, αλλά αστόχησε.

Για να έρθει η «απάντηση» από πλευράς Παναθηναϊκού, πέντε λεπτά αργότερα, με την μπάλα να «στρώνεται» στον Κυριακόπουλο έξω από την περιοχή, να σουτάρει με την μια, στέλνοντας την λίγο πάνω από την εστία.

Από το 20’ και μετά, η ομάδα του Ρούι Βιτόρια έβγαλε καλύτερα την μπάλα μπροστά, είδε τους Κυριακόπουλο-Τζούριτσιτς να συνδυάζονται σε κάποιες φάσεις στα αριστερά, αλλά… μέχρι εκεί. Με τον ρυθμό, σταδιακά, να πέφτει και το παιχνίδι να γίνεται πιο «κλειστό».

Με το ξεκίνημα του δευτέρου 40λεπτου, ο Βιτόρια προχώρησε σε τριπλή αλλαγή, προσώπων, όχι σχηματισμού, βάζοντας τους Τετέ, Μαντσίνι και Σφιντέρσκι αντί των Πελίστρι, Τζούριτσιτς και Ιωαννίδη αντίστοιχα, για να φρεσκάρει την ομάδα του.

Ο Παναθηναϊκός επιδίωξε να πάρει την κατοχή της μπάλας με το καλημέρα, χαμηλώνοντας παράλληλα την πίεσή του, φυσιολογικά για την εποχή.

Μάλιστα, έφτασε κοντά στο να προηγηθεί στο 48ο λεπτό, χάρη στην πανέξυπνη μπαλιά του Τσιριβέγια στην περιοχή, για τον επερχόμενο Μαντσίνι, η κεφαλιά του οποίου ωστόσο έστειλε την μπάλα εκτός εστίας…

Κόντρα στην ροή του αγώνα, δεδομένου ότι το «τριφύλλι» συνέχιζε να μην απειλείται, η Νόρτζελαντ άνοιξε το σκορ, καθώς ο Έγκελι κέρδισε πέναλτι από τον Τουμπά στο 58’, ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση και στέλνοντας την μπάλα στην απέναντι γωνία του Ντραγκόφσκι έκανε το 0-1, στο αμέσως επόμενο λεπτό.

Με την συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, ο Βιτόρια προέβη σε πενταπλή αλλαγή και, μοιραία, ο Παναθηναϊκός έχασε την συνοχή του για κάποιο διάστημα, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στην αντίπαλό του να ισορροπήσει την κατάσταση.

Ακόμα και έτσι, πάντως, είχε τρεις στιγμές για να ισοφαρίσει, στο 66’ με τον -σταθερότατο και αναντικατάστατο έως τότε- Κυριακόπουλο αλλά και στο 70’ όταν ο Σφιντέρσκι δεν μπόρεσε να σκοράρει ούτε με κεφαλιά από την σέντρα ακριβείας του πρώτου, ούτε με προβολή στην εξέλιξη της φάσης μετά το κλέψιμο του Τετέ.

Ακολούθησαν η είσοδος του Μλαντένοβιτς αντί του Κυριακόπουλου, στο 72’, καθώς και η διπλή χαμένη ευκαιρία των φιλοξενούμενων έξι λεπτά μετά, για να ολοκληρωθεί και το δεύτερο μέρος του φιλικού.

H τρίτη περίοδος ήταν ένας… μονόλογος των γηπεδούχων, καθώς έδειξαν σε όλη την διάρκειά του ένα κλικ πιο πάνω σε επίπεδο έντασης και τρεξιμάτων, αλλά και… πολλά περισσότερα σε επίπεδο δημιουργίας.

Ωστόσο, ο Τετέ υπήρξε άστοχος στο 89’, όπως και ο Γερεμέγεφ στο 100ο λεπτό. Ενδιάμεσα, δε, ο ανέλαβε δράση ο Χάνσεν, που έβγαλε τόσο το σουτ του Μλαντένοβιτς όσο και εκείνο του Γερεμέγεφ, στο 97’ και στο 99’ αντίστοιχα!

Με τον τερματοφύλακα της Νόρτζελαντ να αναδεικνύεται νικητής και στο 105ο λεπτό, κερδίζοντας τον Κυριόπουλο στο τετ α τετ, αλλά και πέντε λεπτά μετά, όταν απέκρουσε την διπλή προσπάθεια του Γέντβαϊ, διατηρώντας το 0-1 υπέρ της ομάδας του ως τελικό αποτέλεσμα.

Η σύνθεση του Παναθηναϊκού (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι (81’ Καρακασίδης, 110’ Σταμέλλος), Βαγιαννίδης (61’ Κώτσιρας), Πάλμερ-Μπράουν (61’ Ίνγκασον), Τουμπά (61’ Γέντβαϊ), Κυριακόπουλος (72’ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (61’ Σιώπης), Μαξίμοβιτς (61’ Μπρέγκου), Μπακασέτας (61’ Νίκας, 104 Κυριόπουλος), Πελίστρι (41’ Τετέ), Ιωαννίδης (41’ Σφιντέρσκι, 91’ Γερεμέγεφ), Τζούριτσιτς (41’ Μαντσίνι, 104’ Μπόκος).

