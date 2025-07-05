Βιτόρια: «Δεν θέλουμε να χάνουμε ούτε στα φιλικά»

Ο Παναθηναϊκός αν και έφτιαξε πολλές και σπουδαίες ευκαιρίες κόντρα στη Νόρτζελαντ, ηττήθηκε 1-0 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί αυστριακού εδάφους.

Ο Ρουί Βιτόρια στάθηκε στην αδυναμία που παρουσίασε το «τριφύλλι» στο πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης με το πρέσινγκ που επιχείρησε να εφαρμόσει ψηλά, αλλά δήλωσε την ικανοποίησή του για τις αντοχές των παικτών και την πίστη τους στο πλάνο.

«Δεν θέλουμε να χάνουμε ούτε στα φιλικά» τόνισε ο κόουτς, ενώ, στάθηκε και στην εξαιρετική εικόνα που παρουσιάζουν οι νεαροί παίκτες, που θ’ αποτελέσουν το μέλλον του συλλόγου.

Αναλυτικά:

«Ήταν ένα καλό τεστ απέναντι σε μια ομάδα που είναι πολύ καλά δουλεμένη. Με παίκτες που είναι καιρό μαζί και προπονητή που είναι καιρό. Χρησιμοποιούσε πολλούς παίκτες στο χτίσιμο των επιθέσεων με κοντινές πάσες γύρω από τη δική τους περιοχή.

Ήταν ιδιαίτερο φιλικό, η ομάδα μας έκανε πολλές ευκαιρίες, κάποιες από αυτές πολύ επικίνδυνες. Θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει δύο ή και περισσότερα γκολ.

