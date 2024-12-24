Το Σάββατο είναι προγραμματισμένη η επιστροφή της ΑΕΚ στις προπονήσεις, μετά το ρεπό που έδωσε στην ομάδα ο Ματίας Αλμέιδα. Αυτό δεν σημαίνει πως ο «κιτρινόμαυρος» οργανισμός έχει κατεβάσει ρολά και έχουν φύγει όλοι για τους χειμερινούς προορισμούς.

Ο Αργεντινός προπονητής σε συνεννόηση με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα εξετάζουν διάφορες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που θα μπορούσαν να ενισχύσουν στις θέσεις που πονάει.

Μία από αυτές, δεδομένα, είναι στο αριστερό άκρο, όπου ξανά υπήρξαν θέματα στο τελευταίο ματς με τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα «Live Sport», οι άνθρωποι της «Ένωσης» βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών κι αναμένονται άμεσα εξελίξεις, καθώς πρόθεσής του είναι να αποκτηθεί άμεσα παίκτης για το αριστερό άκρο της άμυνας, ώστε να παίξει, αν είναι δυνατόν, κόντρα στον Βόλο στις 5 Ιανουαρίου.

