Η bwin και τα Χριστούγεννα μοίρασε δώρα και χαμόγελα!

Η bwin στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια, οργάνωσε πολύπλευρες χριστουγεννιάτικες δράσεις και μοίρασε δώρα, χαμόγελα και ελπίδα.

Δώρα στο Γηροκομείο Αθηνών

Η bwin και φέτος έκανε πιο ζεστά τα Χριστούγεννα για τους ηλικιωμένους στο Γηροκομείο Αθηνών βοηθώντας τους έτσι να αισθανθούν λίγη από τη μαγεία των εορτών. Ένα μουντό και κρύο πρωινό απέκτησε χρώμα και ζεστασιά, αφού η ομάδα εθελοντών της βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του αθηναϊκού ιδρύματος και μοίρασαν γιορτινά κουτιά αγάπης. Οι ευχές των ηλικιωμένων ανθρώπων, αλλά και τα λόγια αγάπης τους ήταν το καλύτερο δώρο για όλους όσους τους επισκέφθηκαν.

Ένας τόνος… αγάπης!

Η ομάδα της bwin συμμετέχει ενεργά στις πολύπλευρες πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης και συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα σε συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται. Για 5η συνεχόμενη χρονιά η αεικίνητη ομάδα εθελοντών της, συγκέντρωσε και παρέδωσε με υπερηφάνεια στο Μαζί για το Παιδί 1 τόνο τροφίμων μακράς διαρκείας για παιδιά και οικογένειες που έχουν πληγεί οικονομικά. Ο ενθουσιασμός όλων των εθελοντών γι’ αυτό το εγχείρημα ήταν διάχυτος και κάθε χρόνο φροντίζουν να περνούν τον πήχη. Τα προϊόντα παρέλαβε το van που αποτελεί χορηγία της bwin εδώ και 10 χρόνια στο Μαζί για το Παιδί.

Με την Δώρα Γκουντούρα στα κορίτσια του Χριστοδουλείου

H bwin έγινε… Άγιος Βασίλης για τα κορίτσια του Χριστοδουλείου Ιδρύματος. Το βραβευμένο brand σε συνεργασία με το Μαζί για το Παιδί, τους εθελοντές και την αθλήτρια του Team Future, Δώρα Γκουντούρα παρέδωσε στα κορίτσια τα δώρα που ζήτησαν.



Ευχές, αγκαλιές και χαμόγελα σε ένα ζεστό περιβάλλον, με τα παιδιά να είναι ενθουσιασμένα από τις εκπλήξεις που αντίκρισαν.

bwin και Ολυμπιακός μοίρασαν δώρα και αγάπη

Η bwin μαζί με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, της οποίας αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό από το 2018, έστειλαν από κοινού μήνυμα αγάπης. Για μία ακόμη χρονιά σε συνεργασία με τους «ερυθρόλευκους» το διεθνές gaming brand, οργάνωσε την επίσκεψη ωφελούμενων από τρεις διαφορετικές οργανώσεις (Στέγη Αριάδνη- Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, το Χατζηπατέρειο ίδρυμα και το Κέντρο Ειδικών Ατόμων η ΧΑΡΑ) σε μία προπόνηση της ομάδας. Εκεί οι ωφελούμενοι παρακολούθησαν την προπόνηση, γνώρισαν τους παίκτες, έβγαλαν φωτογραφίες και παρέλαβαν ένα χριστουγεννιάτικο αναμνηστικό δώρο.

Το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα και να ζήσουν μία μοναδική εμπειρία. Ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος και όλοι απόλαυσαν αυτή τη θαυμάσια συνάντηση. Οι παίκτες του Ολυμπιακού άνοιξαν την αγκαλιά τους χαρίζοντας χαμόγελα χαράς και δύναμης. Μια υπέροχη ημέρα για τους εξυπηρετούμενους, που διασκέδασαν μαζί με τους αγαπημένους τους αθλητές.

Οι εθελοντές της bwin στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα για το bazaar

Χριστούγεννα, σημαίνει αγάπη, αλληλεγγύη, ανιδιοτελής προσφορά και η bwin πιστή στη στρατηγική της για κοινωνική προσφορά βρέθηκε για ακόμη μία χρονιά στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα. Οι εθελοντές της βοήθησαν τα παιδιά στη δημιουργία υπέροχων χριστουγεννιάτικων στολιδιών, τα οποία και θα διατεθούν στο bazaar του ιδρύματος τις ημέρες των εορτών. Ο ενθουσιασμός των παιδιών, η διάθεση όλων όσων βρέθηκαν εκεί και η όρεξη για δημιουργία και προσφορά έκαναν το κλίμα ακόμα πιο όμορφο. Η «αγκαλιά» των ανθρώπων της bwin σκόρπισε χαμόγελα και το αποτέλεσμα ήταν υπέροχο.

Διπλά στη Στέγη «Φωτεινή»

Μία σχέση αγάπης, ένα δέσιμο ζωής, μία ειλικρινή σχέση στοργής. Η bwin παραμένει στο πλευρό της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, «αγκαλιάζοντας» τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή». Μετά το προ - Christmas γλέντι οι διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» μετρούσαν τις ημέρες για την επίσκεψη των εθελοντών της bwin στο σπίτι τους. Τα χαμόγελα περίσσευαν, ο ενθουσιασμός ξεχείλιζε και το χριστουγεννιάτικο πρωινό είχε τη ζεστασιά των ημερών. Η ομάδα του κορυφαίου στοιχηματικού brand ξεναγήθηκε στους χώρους και μοίρασε τα δώρα στους οκτώ διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή».

Η bwin δίπλα στον συνάνθρωπο

Κάθε κοινωνική δράση, έχει ως αποτέλεσμα τα χαμόγελα των συνανθρώπων μας και την υποστήριξη κοινωνικών ομάδων. Η bwin παραμένει συνεπής στις δεσμεύσεις και δράσεις που όλα αυτά τα χρόνια την έχουν καθιερώσει στη συνείδηση της κοινωνίας. Στηρίζει έμπρακτα όσους βρίσκονται σε ανάγκη και αποδεικνύει ότι ακολουθεί πιστά τις αξίες της για προσφορά και βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων που δραστηριοποιείται. Το απέδειξε όλα αυτά τα χρόνια με το ταξίδι αγάπης σε όλη την επικράτεια. Η εθελοντική ομάδα της bwin ενεπλάκη σε όλες τις δράσεις και συμμετείχε με όρεξη, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ανάγκη που έχουν για προσφορά αλλά και την αγάπη τους για το κοινό καλό και την βελτίωση της καθημερινότητας των συνανθρώπων τους, καθώς αποτελούν βασικό πυλώνα της εταιρικής στρατηγικής της.

