Παναθηναϊκός: Η επιθετική «μεταμόρφωση» του Χουάντσο σε αριθμούς

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα στο ΟΑΚΑ από τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι – διαφήμιση για το ελληνικό μπάσκετ. Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι ομάδα του δεν ήταν καθόλου σκληρή. Πάντως ο Τούρκος τεχνικός σίγουρα μπορεί να κρατήσει την εμφάνιση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ο οποίος συνεχίζει τις ψηλές… πτήσεις.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός έχει μεταμορφωθεί σε σχέση με την περασμένη σεζόν και είναι υπερπολύτιμος στο rotation του Εργκίν Αταμάν.

