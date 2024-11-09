Euroleague: Παναθηναϊκός, πολύ… soft για την περίσταση

Ο Παναθηναϊκός AKTOR παρουσιάστηκε πολύ… soft για την περίσταση και δικαίως ηττήθηκε (89-94) από τον Ολυμπιακό στο τρίτο ντέρμπι των δύο «αιωνίων» για τη φετινή σεζόν και πρώτο στο πλαίσιο της Ευρωλίγκας.



Η αλήθεια είναι ότι οι «πράσινοι» δεν μπήκαν με… μάτι που γυαλίζει στο παιχνίδι, εν αντιθέσει με τους παίκτες του Μπαρτζώκα, οι οποίοι εμφανίστηκαν πολύ πιο προσηλωμένοι και μαχητικοί στην εκκίνηση του αγώνα. Γι’ αυτό και ξέφυγαν με +10 από το πρώτο τρίλεπτο (1-11) και ανάγκασαν τους πρωταθλητές Ευρώπης σε μαζεμένα λάθη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο «επτάστερος» έκανε 7 λάθη στο πρώτο ημίχρονο και είχε 8 λιγότερες κατοχές από τον αντίπαλο σε αυτό το διάστημα. Μέσα σ’ όλα οι παίκτες του Αταμάν ήταν απελπιστικά άστοχοι, κυρίως στα δίποντα (6/16), ενώ δεν πήραν ούτε ένα επιθετικό ριμπάουντ στο πρώτο 20λεπτο! Απίστευτο κι όμως αληθινό, κυρίως λόγω της αστοχίας.Στο 3ο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ πιο διαβασμένος και με περισσότερη… όρεξη επιθετικά, κάτι που φάνηκε στις 13 ασίστ και στα 10/10 δίποντα που είχε σε αυτό το διάστημα! Οι «πράσινοι» άλλαξαν τακτική, κυκλοφορούσαν καλύτερα την μπάλα και τροφοδοτούσαν πολύ σωστά τον Λεσόρ, ο οποίος τελείωσε πολλές φάσεις. Ένα ακόμα τρομερό στατιστικό είναι ότι οι πρωταθλητές Ευρώπης δεν πήραν ούτε ένα ριμπάουντ σε αυτή την περίοδο!Στο φινάλε το ματς έγινε ντέρμπι και θρίλερ, αλλά η ομάδα τουδεν είχε καθαρό μυαλό στις τελευταίες επιθέσεις της και υπέστη δίκαιη ήττα από τον αιώνιο αντίπαλο. Στα 2,5 τελευταία λεπτά ο «επτάστερος» δεν έκανε τίποτα σωστά: από τα άστοχα σουτ του Ναν και του Οσμάν μέχρι τη διστακτικότητα του Ναν να εκτελέσει στο 85-87 (σ.σ. πάσαρε στον καταπονημένο Χουάντσο, ο οποίος αστόχησε), αλλά και τις κακές περιστροφές και την ασυνεννοησία στην άμυνα.Όπως και να ‘χει, ο Παναθηναϊκός έχασε ένα παιχνίδι στο οποίο είχε σε κάκιστη βραδιά τον Μπράουν, ο οποίος πραγματοποίησε τη χειρότερη μάλλον εμφάνιση της καριέρας του στην Ευρωλίγκα, αλλά και έναν αρνητικό Γκραντ, που δεν έπιασε τα γνωστά του στάνταρ απόδοσης. Προσθέστε σε όλα αυτά και το γεγονός ότι ο Λεσόρ ήταν ωσεί παρών στο πρώτο ημίχρονο και έχασε κατά κράτος τις μάχες από τον Μιλουτίνοφ κάτω από τη ρακέτα, ακόμα και μετά την ανάπαυλα όταν έδωσε πολλές βοήθειες επιθετικά.Εκείνος που διασώθηκε ο, ο οποίος πάλευε μόνος του ώρες-ώρες και ανά διαστήματα μάρκαρε για… πέντε στην άμυνα του «τριφυλλιού», ενώ έδωσε και πολλά πράγματα στην επίθεση (13 πόντοι). Δικαίως είχε παράπονα από τους συμπαίκτες του, καθώς δεν τον βοηθούσαν όπως έπρεπε. Ίσως η απόδοση του Ισπανού και του Οσμάν να είναι από τα μοναδικά θετικά στοιχεία του ντέρμπι για τον «επτάστερο», τουλάχιστον σε ατομικό επίπεδο.Μέσα σ’ όλα, οι «πράσινοι» παρουσίασαν τέτοια έλλειψη συγκέντρωσης και τα… θαλάσσωσαν σε λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Για παράδειγμα, στο φινάλε του ημιχρόνου όταν είχαν την ευκαιρία να πλησιάσουν σε απόσταση βολής (αν και δεν το άξιζαν), όμως δέχθηκαν γκολ-φάουλ από τον Βεζένκοφ σχεδόν σε νεκρό χρόνο και βρέθηκαν στο -8. Ή επίσης στο 3ο δεκάλεπτο, όταν δεν χρησιμοποίησαν καθόλου έξυπνα τα φάουλ τους. Καλά, για τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ δεν το συζητάμε καν, αφού έδωσαν τη δυνατότητα στον Μιλουτίνοφ να στήσει πάρτι κάτω από τις ρακέτες.Επιπροσθέτως, οέχασε αυτή τη φορά την άτυπη μάχη των πάγκων από τον Μπαρτζώκα, καθώς είχε πολύ κακό βράδυ και λανθασμένες επιλογές. Πρωτίστως, δεν του βγήκε καθόλου η απόφαση να χρησιμοποιήσει -στο ξεκίνημα- πεντάδα με τρεις περιφερειακούς, αφού μάλλον θα έπρεπε να περιμένει «απάντηση» από τον αντίπαλο προπονητή, που προφανώς θα είχε μάθει από το πάθημά του στο ματς του ελληνικού πρωταθλήματος. Συν τοις άλλοις, μάλλον… ξέχασε τον Παπαπέτρου, ο οποίος θα μπορούσε να δώσει περισσότερο μέγεθος και να φθείρει λίγο περισσότερο τους αντίπαλους φόργουορντ.Συμπερασματικά, ο Παναθηναϊκός είχε κάκιστη αμυντική λειτουργία και έμεινε μετεξεταστέος σε αυτό το κομμάτι, ενώ επανεμφάνισε (αρκετές από) τις παθογένειες που είδαμε στα ματς με Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλλον δεν είναι… σύμπτωση το γεγονός ότι το «τριφύλλι» δέχθηκε τουλάχιστον 84 πόντους σε αυτά τα τρία παιχνίδια, υπέφερε από τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ και κυνηγούσε διαρκώς στα σκορ. Απ’ όσο φαίνεται, δεν τον βολεύουν και πολύ αγώνες τύπου…, που κρίνονται στους 85-90 πόντους.Προφανώς και είναι πρόβλημα ότι στις προαναφερθείσες αναμετρήσεις ο «επτάστερος» παρασύρθηκε πλήρως στον ρυθμό του αντιπάλου και δεν είχε την απαιτούμενη μαχητικότητα. Ας ελπίσουμε αυτό το αρνητικό δείγμα να αποτελέσει την κατάλληλη αφορμή για να διορθώσει τα κακώς κείμενα ο Αταμάν και οι παίκτες του να ανακτήσουν τη χαμένη τους σκληράδα για να αντιδράσουν άμεσα. Άλλωστε, η τεχνογνωσία υπάρχει στο πράσινο στρατόπεδο και ο πρωταθληματικός ψυχισμός κατοικοεδρεύει σε αυτήν την ομάδα. Ε και δεν… χάθηκε κάτι με αυτή την ήττα.Υ.Γ. Απίστευτο αυτό το… roller coaster συναισθημάτων για τους οπαδούς των δύο «αιωνίων» μέσα σε λίγες ημέρες. Η σεζόν είναι πολύ μεγάλη και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Το σίγουρο είναι ότι και οι δύο ομάδες ξεχειλίζουν από ποιότητα και ταλέντο. Γι’ αυτό και δεν χρειάζεται καταστροφολογία από τους «χαμένους» του εκάστοτε ντέρμπι. Όλα θα κριθούν από τον Φεβρουάριο και μετά.Υ. Γ. 2 Εξαιρετική η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ και ένα ντέρμπι που δεν συνέβη το παραμικρό.

