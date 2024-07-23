ΑΕΚ: Αποκαλυπτήρια των αγαλμάτων Παπαϊωάννου και Νεστορίδη

Την OPAP Arena κοσμούν πλέον με την παρουσία τους τα δύο εντυπωσιακά αγάλματα των Κώστα Νεστορίδη και Μίμη Παπαϊωάννου.

Σε μια όμορφη τελετή που έλαβε χώρα στα πέριξ του γηπέδου της ΑΕΚ, έξω από τον χώρο των VIP του σταδίου, παρουσιάστηκαν τα αγάλματα των δύο θρύλων της «Ένωσης».

Δεκάδες κόσμος έδωσε το «παρών» στη συγκινητική αυτή γιορτή, η οποία διεξήχθη υπό το βλέμμα του Μάριου Ηλιόπουλου και Δημήτρη Μελισσανίδη, οι οποίοι και συνομίλησαν για αρκετοί ώρα, ανεβαίνοντας μάλιστα και στο βήμα.

Δείτε φωτογραφίες:

