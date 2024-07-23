Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοίνωσε Αταμάν μέχρι το 2027

Την επέκταση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Εργκίν Αταμάν έως το καλοκαίρι του 2027 ανακοίνωσε σήμερα (23/07) ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Αταμάν

Παναθηναϊκός AKTOR και Εργκίν Αταμάν θα συνεχίσουν την απόλυτα επιτυχημένη κοινή πορεία τους για τρία ακόμα χρόνια.

Είδηση την οποία έκανε γνωστή σήμερα (23/07) ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram...

Με τις δύο πλευρές να χρειάζονται μόλις… επτά λεπτά για να συμφωνήσουν και να προχωρήσουν στην πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του «τριφυλλιού» με τον Τούρκο τεχνικό, που έληγε κανονικά το 2025, κατά δύο επιπλέον έτη.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Εργκίν Αταμάν μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark