Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοίνωσε Αταμάν μέχρι το 2027

Παναθηναϊκός AKTOR και Εργκίν Αταμάν θα συνεχίσουν την απόλυτα επιτυχημένη κοινή πορεία τους για τρία ακόμα χρόνια.

Είδηση την οποία έκανε γνωστή σήμερα (23/07) ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram...

Με τις δύο πλευρές να χρειάζονται μόλις… επτά λεπτά για να συμφωνήσουν και να προχωρήσουν στην πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του «τριφυλλιού» με τον Τούρκο τεχνικό, που έληγε κανονικά το 2025, κατά δύο επιπλέον έτη.

