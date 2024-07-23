Λογαριασμός
Στο «κόλπο» της απόκτησης του Χούμελς η Ρεάλ Μαδρίτης

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Ματς Χούμελς βρίσκεται στα «ραντάρ» της Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν

Χούμελς

Μετά από πέντε χρόνια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο Ματς Χούμελς κυκλοφορεί στην ελεύθερη αγορά, ψάχνοντας τον νέο σταθμό της καριέρας του.

Το τελευταίο διάστημα, ο πολύπειρος Γερμανός αμυντικός βρισκόταν πολύ κοντά στη μεταγραφή του στην Μπολόνια, η οποία και έβλεπε στο πρόσωπό του τον ιδανικό αντικαταστάτη του Καλαφιόρι.

Ωστόσο, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η υπόθεση πήρε άλλη τροπή, ελέω της «εμπλοκής» της Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το «Gazzetta dello Sport», η συζητήσεις ανάμεσα στον 35χρονο στόπερ και τους «ροσομπλού» έχουν παγώσει, καθώς οι «μερένχες» έχουν μπει γερά στο κόλπο της απόκτησής του, θέλοντας να τον εντάξουν άμεσα στο δυναμικό τους ενόψει τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Άλλωστε, πρόκειται για έναν από τους πιο έμπειρους και χαρισματικούς κεντρικούς αμυντικούς που κυκλοφορούν εκεί έξω, έχοντας πολλές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο με τις φανέλες των «πάντσερ», Ντόρτμουντ και Μπάγερν Μονάχου.

Πηγή: sport-fm.gr

