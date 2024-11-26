Αποφασισμένος να δει άμεσα την επένδυσή του στην ΑΕΚ να αποδίδει και χωρίς καμία διάθεση να ανεχτεί εμφανίσεις σαν αυτή στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό εμφανίστηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ανέβαλε κατά μία μέρα το προγραμματισμένο του ταξίδι στο εξωτερικό για να πάει στα Σπάτα και να φέρει άπαντες στις τάξεις της ομάδας προ των ευθυνών τους.

O κ. Ηλιόπουλος ήταν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας για περίπου δύο ώρες και μίλησε σε έντονο ύφος σε όλη την ομάδα. Μάλιστα, πέρα από τη συνολική ομιλία, όπου δεν ζήτησε αλλά απαίτησε άμεση διόρθωση της κατάστασης, είχε και κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον Ματίας Αλμέιδα αλλά και με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές.

Είναι η δεύτερη φορά που ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ επισκέπτεται με άγριες διαθέσεις τα Σπάτα, μετά από εκείνη που είχε προηγηθεί τον Αύγουστο στον απόηχο της ήττας με 3-1 από τη Νόα. Και από τα όσα είπε και την ένταση που είχε, έγινε σαφές πως… τρίτη επίσκεψη δεν θα υπάρξει για όσους δεν συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις.

Στο μεταξύ, στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μίλησε για αρκετή ώρα, πάνω από μισή, και ο ίδιος Ματίας Αλμέιδα, που είναι σαφές ότι καλείται να διαχειριστεί την πιο δύσκολη κατάσταση από τη μέρα που ανέλαβε την ομάδα και τα δύο παιχνίδια με τον Άρη, το Σάββατο στην OPAP Arena για το πρωτάθλημα και την επόμενη Τρίτη στο «Βικελίδης» για το πρωτάθλημα, είναι πολύ κρίσιμα.

