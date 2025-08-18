ΑΕΚ: Ανακοίνωσε το φιλικό με τη Φενέρμπαχτσε

Το πιο δυνατό τεστ ενόψει της νέας σεζόν επισημοποίησε η ΑΕΚ.



Η «Ένωση» ανακοίνωσε πώς θα υποδεχθεί και φέτος (όπως και πέρυσι) στη SUNEL Arena τη Φενέρμπαχτσε.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι νωρίτερα θα συμμετάσχει σε τουρνουά στη Ρουμανία, ενώ παρέθεσε και το αναλυτικό πρόγραμμα των φιλικών.



Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:



«Η ΑΕΚ BC ενημερώνει, ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την περίοδο 2025-2026, η “Βασίλισσα” θ’ αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Εuroleague, Φενέρμπαχτσε.



Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, και ώρα 19:30, στη SUNEL Arena, ακριβώς ένα χρόνο μετά την προηγούμενη φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες.



Νωρίτερα, και συγκεκριμένα το διήμερο 8-9 Σεπτεμβρίου, η “Βασίλισσα” θα βρίσκεται στη Βάλτσεα της Ρουμανίας, για ν’ αντιμετωπίσει την Κλουζ (08/09, 19:00) και την (τοπική) Βάλτσεα (09/09, 19:00) στο “Sala Sporturilor Traian”.



Το πλήρες πρόγραμμα των φιλικών αγώνων της “Βασίλισσας”:



ΑΕΚ - Ν.Ε. Μεγαρίδος | 30 Αυγούστου | SUNEL Arena (κεκλεισμένων των θυρών)



Κρεμόνα - ΑΕΚ | 4 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Λιβίνιο (Valtellina Summer League 2025)



Τρέντο - ΑΕΚ | 5 Σεπτεμβρίου | 21:00 | Σόντριο (Valtellina Summer League 2025)



Κλουζ - ΑΕΚ | 8 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Sala Sporturilor Traian (Ρουμανία)



Βάλτσεα - ΑΕΚ | 9 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Sala Sporturilor Traian (Ρουμανία)



ΑΕΚ - Φενέρμπαχτσε |19:30 | SUNEL Arena

Τουρνουά “Ανδρέας Βαρίκας” (Πανιώνιος, Καρδίτσα, Βαρέζε) | 19-20 Σεπτεμβρίου | Δ.Α.Κ. Γλυφάδας “Μάκης Λιούγκας”»

